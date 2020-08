Team Lead Design / Creative (m/w/d) bei Durstexpress GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin September 2020

1.000 Auslieferungsfahrer liefern dir eine Vielfalt aus über 1.000 Getränken direkt an deine Tür – und brechen damit den alten, mühsamen Weg der Getränkebeschaffung auf! Mit seiner einfachen Pfandrückgabe, einem herausragenden Kundenservice und ganz ohne Liefer- oder versteckte Zusatzkosten konnte der Durstexpress bereits zehntausende Kunden glücklich machen! Starte mit uns landesweit durch und gestalte das Entdecken, Kaufen und Genießen deiner Lieblingsgetränke so erfreulich und angenehm wie nur möglich.

Wir sind ein schnell-wachsendes Team aus über 60 verschiedenen Disziplinen, gewillt, die kundenorientierteste Liefererfahrung in Deutschland zu schaffen. Unsere Zusammenarbeit zeichnet sich durch langfristiges Denken, Vertrauen und Teamwork aus. Für deine Ideen und Ziele bieten wir dir Raum und den richtigen Arbeitsplatz in einer tollen Arbeitsatmosphäre in Friedrichshain an der Spree.





Aufgaben

Weiterentwicklung der Marke Durstexpress und ihr stringentes Auftreten über alle Kanäle hinweg in Abstimmung mit dem Head of Marketing

Weiterentwicklung der Brand CI/CD, Erstellung von Brand Guidelines

Führung, Skalierung und Weiterentwicklung des Design Teams

Ownership, Konzeption, Umsetzung und Evaluierung von Design-Konzepten, offline und online

Eigenverantwortliche Konzeption, Umsetzung und Delegation von Design- und Produktionsprozessen

Sicherstellung des einheitlichen Marken- und Unternehmensauftritts über alle Kanäle

Kommunikation und Umsetzung von visionären Ideen und Konzepten





Qualifikation

Erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Grafik-Design, Informations-Design, visuelle Kommunikation oder vergleichbares

mindestens 5 Jahre Berufserfahrung in einer Agentur oder Marketingabteilung

ein professioneller Umgang mit gängigen Design-Tools (Photoshop, Adobe Creative Cloud)

selbstständige, strukturierte und eine verantwortungsvolle Arbeitsweise zeichnen dich aus

Du hast eine hohe Affinität zu digitalen Medien und ein gutes Gespür für Design und Trends





Benefits