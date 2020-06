Co-Founder (m/w/d) - Cleantech/Ecommerce bei ecomstores GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Juli 2020

Über uns

Ecomstores ist ein innovativer Ecommerce-Investor. Wir bauen Unternehmen im Ecommerce auf und gründen sie nach einer Anlaufzeit in eigene Gesellschaften aus. Darüber hinaus stärken wir Beteiligungen mit gezielten Zukäufen. Einer unserer Bereiche im Bereich Wasserfilter hat nun den Reifegrad für eine Ausgründung erreicht und soll in Kürze in eine eigene Firma ausgegründet werden. Hierfür suchen wir zum nächstmöglichen Termin einen technisch versierten: Co-Founder Cleantech/Ecommerce (w/m/d)





Verantwortungsbereich

Nach einer kurzen Einarbeitung übertragen wir dir zügig die Gesamtverantwortung des Unternehmens mit aktuell 3 Mitarbeitern und ca. 1,5 Mio Umsatz. Du kannst dann deine breit aufgestellten Talente voll ausschöpfen und weitere Websites mit Ergänzenden Produktbereichen erstellen und neue Produkte auf den Markt bringen. Die Potentiale sind hierbei keineswegs auf Wasserfilter begrenzt. Zurückgreifen kannst Du dabei auf umfangreiche Erfahrungen seitens des Managements sowie Kollegen aus den Schwesterfirmen.





Was wir erwarten

Hervorragender Bachelor- oder Master-Abschluss oder einen gleichwertigen Universitätsabschluß

Mindestens 2 Jahre nachgewiesene relevante Berufserfahrung

Unsere Produktvision vorantreiben und verfeinern

Starker Unternehmergeist mit Hands-On-Mentalität

Schnelle Auffassungsgabe, technisches Verständnis

Interesse für Filtertechniken und Onlinehandel





Was wir bieten

ein sehr unternehmerisches und sehr operatives Umfeld

eine große Chance für die persönliche Entwicklung

ein bereits heute sehr profitables Unternehmen

sehr gute Wachstumspotentiale

Spaß an der Arbeit

eine attraktive Vergütung einschließlich Kapitalbeteiligung

Bei Interesse sende uns bitte Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen zu