Senior Product Owner (m/w/d) Digitaler Pflegeassistent bei edith.care GmbH

Über uns edith.care ist die erste digitale Pflegeassistentin für Angehörige und Versicherungen. Unser Ziel ist es, mit Technologie die Pflege in Deutschland einfacher zu machen. So kann ein Nutzer z.B. mit unserer App in wenigen Minuten einen Pflegeantrag stellen, welcher von der Versicherung voll digital weiterverarbeitet wird. Das ist einmalig. Wir lernen ständig von unseren Kunden und entwickeln schnell und agil immer neue Lösungen, damit edith.care der beste Service zum Thema Pflege wird. Dazu brauchen wir Dich: Zur Weiterentwicklung unserer Pflege-App benötigen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit für unser Büro in der Hamburger Innenstadt Deine Unterstützung als Senior Product Owner (m/w/d).