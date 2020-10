Customer Success Manager (m/w/d) bei EDU. A degree smarter

Frühestmöglicher Eintrittstermin Oktober 2020

Über uns

EDU ist eine private Hochschuleinrichtung mit der Vision, die Qualität und Zugänglichkeit von Bildung zu verbessern und wird von Digital Education Holdings Ltd. (DEH) betrieben. Im Einklang mit dem vierten Ziel der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen konzentriert sich EDU auf die sozialen Auswirkungen auf die Hochschulbildung, indem EDU die gesellschaftliche Teilhabe fördert, die Barrieren für die formale Bildung senkt und Kapazitätsengpässe in der Hochschulbildung in Entwicklungsländern angeht. Wir sind ein junges Unternehmen mit einem Team von leidenschaftlichen Gründern und Führungskräften mit breiter Erfahrung in den Bereichen Bildung, Technologie und internationale Beziehungen. Mit einem reichen PartnerÖkosystem bauen wir Studiengänge auf, die sich auf europäische Traditionen stützen und unseren Absolventen ein starkes Verantwortungsgefühl vermitteln.

Zur Verstärkung unserer Marketing und Sales Abteilung suchen wir derzeit einen Customer Success Manager/in.

Erwartungen und Aufgaben

Entwicklung und Verwaltung einer eigenen Pipeline von Leads und Studentenakquise

Nachhaltiges Unternehmenswachstum und Rentabilität durch Wertsteigerung

Analyse der Daten von prospektiven Studenten zur Verbesserung der Customer Experience

Durchführung von Produktvorführungen für angehende Studenten

Erreichen der monatlichen, vierteljährlichen und jährlichen Pipeline-Ziele

Bereitstellung von Input bei Kundenanfragen und Bedenken entlang der Customer Journey

Fertigkeiten und Kompetenzen

Hochschulabschluss in Kommunikation, Marketing oder Wirtschaft oder eine vergleichbare Ausbildung

Idealerweise 2 bis 3 Jahre Erfahrung im Bereich Kundenerfolg oder Verkauf

Ein Selbststarter und Teamplayer mit Fähigkeiten zum Aufbau von Beziehungen und einem tiefen Verantwortungsgefühl

Fähigkeiten sich in Kunden und ihre Bedürfnisse hineinzudenken

Schriftliche und mündliche Kommunikations-, Planungs- und Projektmanagementfähigkeiten

Berufserfahrung mit Social Selling und Social Media

Berufserfahrung mit CRM-Systemen

Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Was wir bieten

Ein innovatives Geschäftsmodell und die Möglichkeit, Teil eines Teams zu werden, das dafür brennt, das Ökosystem Bildung neu zu definieren

Ein Weltklasse-Team aus über 20 Nationen

Teil einer sehr kollaborativen und lernorientierten Kultur zu sein

Attraktives Gehalt

Flexible Arbeitszeiten

Die Möglichkeit, sich beruflich weiterzuentwickeln und jeden Tag dazuzulernen

Ein sehr lebendiges Arbeitsumfeld mit regelmäßigen Teamveranstaltungen

Arbeiten und Leben in Europas kreativster Stadt

Engagement für Vielfalt

Um die größte Innovationskraft zu entfalten, setzt EDU auf die Entwicklung der Vielfalt seiner MitarbeiterInnen. Wir streben an, die einzigartigen Qualitäten und Kompetenzen, die jeder und jede Einzelne in das Unternehmen einbringt, zu schätzen und wirksam einzusetzen. Die EDU bekennt sich zu den Grundsätzen der Chancengleichheit und zur Bereitstellung angemessener Vorkehrungen für BewerberInnen mit körperlichen, sensorischen und/oder geistigen Behinderungen.