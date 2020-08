Head of Marketing (m/w/d) bei educats by Susell GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin September 2020

Hier kommt Deine Chance als Head of Marketing in einem eLearning Startup.



Durch den covid19 Lockdown erfährt die Digitale Transformation in der betrieblichen Bildung eine enorme Beschleunigung. Betriebliche Bildung? Ein Markt mit einem Volumen von über 33 Mrd. EUR allein in Deutschland wird sich nun schnell digitalisieren. Wir unterstützen mit educats Digitales Lernen mit einer leistungsfähigen Cloudlösung (SaaS) und einem exzellenten Team. Gestalte mit uns die Zukunft des Lernens aus der Mitte von Berlin am Hackeschen Markt.

Deine Aufgaben

Als Head of Marketing bist Du verantwortlich für unsere Marketing Strategie und deren laufende Umsetzung. In engstem Austausch mit den Gründern gestaltest Du den Markteintritt für unser leistungsfähiges Produkt in einem dynamischen Marktumfeld. Die Aufgaben im Überblick

Leitung, Monitoring und Weiterentwicklung der Marketingstrategie mit Schwerpunkt Digitales Marketing

Konzeption und Umsetzung von Content/Inbound Marketing und CRM

Steuerung der Content Produktion und Distribution

Verantwortung für die eingesetzten Systeme (z.B. Hubspot, Intercom)

Konzeption der Schnittstellen zu Business Development und Sales

Überwachung von Paid Ads mit Budget Verantwortung

Online-Marketing Datenanalyse und Steuerung

Einführung eines Kennzahlensystems für die Kundengewinnung

Abstimmung von Produkt & Online Auftritt

Diese Position beinhaltet Mitarbeiterverantwortung für ein Marketing Team im Aufbau. Du arbeitest direkt mit den Gründern zusammen.





Dein Profil

Du hast mehrjährige Erfahrungen

im Digitalen Marketing und CRM

Customer Data und Analytics, idealerweise B2B

mit (B2B) Content & Inbound Marketing

mit Tools im Bereich CRM und Digital Marketing wie Hubspot



Du bist ein Teamplayer, hast Leidenschaft für SaaS und Technologie, sprichst & schreibst fliessend Deutsch & Englisch und suchst jetzt die Herausforderung für die nächsten Jahre.





Benefits



Neben der Möglichkeit von HomeOffice bieten wir Dir die Teilnahme an unserem Mitarbeiter Sport Programm an. Bei der Vergütung starten wir für 6 – 12 Monate mit einer fixen Vergütung. Zusätzliche Variablen sind für die Zeit danach fest eingeplant.





Bitte sende Deine Bewerbung mit einem kurzen cv per E-Mail an Andreas Bersch