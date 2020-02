Key-Account Manager (m/w/d) bei Eigenland GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin März 2020

Eigenland wächst und such Menschen mit Ahnung von Beratung und Key-Account Management (w/m/d)







Du bist/hast/kannst/willst

Schon mehrere Jahre Arbeitserfahrung z.B. als Berater*in, Key Account Manager*in oder Unternehmensentwickler*in gesammelt,

große Freude an gemeinsamen Erfolgen und Entwicklung, und Bock auf „heart-selling” statt „hard-selling”,

Menschen durch Dein sympathisches und aufgeschlossenes Auftreten und Deine Kommunikation begeistern,

Eigenverantwortlich Kundenprojekte gestalten, selbst Workshops anleiten/moderieren und mit Deinen Ideen die Welt für Organisationen und Menschen erfolgreicher und besser zu machen.





Was Eigenland® Dir bietet

Wir sind ein erfolgreich wachsendes Start-Up, das hochkarätige Kunden mit innovativen Produkten und starker Community begeistert. Deshalb kannst du davon ausgehen, dass wir grandiose Aussichten auf einen steilen Raketenflug in die Zukunft haben! Ob mit Kunden, Partnern, oder in unserem Eigenland® Team – wir lassen gemeinsam Gedanken und Ideen fliegen, arbeiten auf Augenhöhe zusammen und lernen von- und miteinander. Gemeinsam sind wir erfolgreicher, als jede/r für sich allein. #bettertogether

selbstbestimmtes & flexibles Arbeiten || vielfältige TOP-Kunden/-Aufgaben/-Projekte || Come as you are & be who you are || Individuelle Erfolgsbenefits || Raketenteam +Hund || Spaß bei der Arbeit



Einsatzort

Homebase ist unsere Raketenbasis in der Innenstadt von Haltern am See inkl. Homeoffice.





Ist genau Dein Ding?

Du willst mehr wissen und Teil der Eigenland® Erfolgsgeschichte werden? Sende uns Deine Bewerbung (Video, Website, Anschreiben – mach‘s wie Du willst) und Deinen Lebenslauf (old but gold) digital an: Jan Oßenbrink