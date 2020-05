Geschäftsführer (m/w/d) bei emmasbox

Frühestmöglicher Eintrittstermin Mai 2020

Über uns

Wir sind ein junges Münchner Team an Spezialisten für Abholstationen und smarte Schließfächer, und ermöglichen Konsumenten eine völlig neue Art des Einkaufens. Jederzeit online shoppen, kein Anstehen in der Postfiliale, keine nervigen Warteschlangen, keine unzuverlässige Heimzustellung, kein Kofferschleppen, unabhängig von Öffnungszeiten und rund um die Uhr. Gegründet 2014 als Spin-off der Technischen Universität München, zählen wir Händler und Logistiker aus dem europäischen Umfeld zu unseren Kunden und werden von einer breiten Basis an Investoren unterstützt.





Deine Verantwortung

Du bist für die strategische Ausrichtung des Unternehmens sowie die Weiterentwicklung des bestehenden Geschäfts verantwortlich

Du leitest in letzter Instanz alle unsere Unternehmensbereiche: Einkauf, Entwicklung und Vertrieb

Dir obliegt die komplette Mitarbeiterführung inkl. Coaching und Weiterentwicklung des Teams

Du kommunizierst mit externen Partnern, Kunden und Investoren und repräsentierst unser Unternehmen in der Öffentlichkeit





Dein Profil

Du kannst auf mehrere Jahre operative Führungserfahrung in einem Startup, einem Mittelständler oder einem Konzern zurückblicken

Du hast ein exzellentes Verständnis kaufmännischer Zusammenhänge, bist pragmatisch und kundengetrieben

Du verfügst über ein hohes Maß an Engagement und Eigeninitiative und arbeitest gerne im Team

Du hast Erfahrung mit Management- und Entwicklungsmethoden wie Scrum, OKR, Lean Startup und Design Thinking





Wir bieten



Startup Atmosphäre verknüpft mit viel Verantwortung und dir als Chef



Großes Wachstumspotential mit internationalen Playern als Gesellschafter



Die unmittelbare und selbstständige Umsetzung deiner Ideen

Einen vollwertigen Platz in einem motivierten Team mit großartigen Kollegen

Eine selbstbestimmte, flexible und unkomplizierte Arbeitsgestaltung

Eine überdurchschnittliche Vergütung mit hohem variablem Anteil

Viel Spaß und Freude im Alltag

Werde Teil unserer Erfolgsgeschichte und hilf uns, die Welt von morgen zu gestalten!