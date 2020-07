System Engineer (m/w/d) - Serverinfrastruktur bei EnBW Energie Baden-Württemberg AG

Frühestmöglicher Eintrittstermin September 2020

Über das Unternehmen

Gemeinsam packen wir Dinge an, die uns auch morgen begleiten. Wir entwickeln intelligente Energieprodukte, machen unsere Städte nachhaltiger und treiben den Ausbau erneuerbarer Energien voran. Hier bei EnBW gibt es Raum für Gestaltung und Entfaltung.

Es braucht geeignete Infrastrukturen damit es in der Informationstechnologie weitergeht. Bei uns gibt es einen Bereich der sich C-TIP nennt. Hier geht es ausschließlich um Informationstechnologie, Plattformen und Technologie. Wir entwickeln und entwerfen Infrastrukturen und Technologien, ohne die alle anderen EnBW-Softwareprodukte wohl nicht funktionieren würden. Tagtäglich verarbeiten wir Millionen von sensiblen Daten. Unser Job ist daher kein unwichtiger. Dafür braucht es, auch in einer virtualisierten IT-Welt, eine geeignete Basisinfrastruktur aus Rechenzentren, Servern, Storage und Netzwerken - darum kümmern wir uns. Wir treiben die Weiterentwicklung unseres Technical Services Hardware-Server voran und sind damit immer auf dem neusten Stand der Technik. Nur mal so erwähnt: Es sind mehr als 250 physikalische Server, mit denen wir es zu tun haben.







Deine Aufgaben

Du verantwortest die Beschaffung, die Bereitstellung und den Betrieb der Server-Infrastruktur für EnBW OnPremise

Du unterstützt die Fachbereiche bei der Einbringung von IT-Systemen in den Rechenzentren der EnBW

Gemeinsam mit den Kollegen kümmerst Du Dich darüber hinaus um die Bereitstellung der Netzwerkanbindung für alle IT-Systeme in den Rechenzentren der EnBW

Bereitschaftsdienst für den Rechenzentrumsbetrieb der EnBW (nicht Anlagentechnik) gehört auch zu Deinen Aufgaben, siehst Du aber als spannende Abwechslung

Du entwickelst die Serverlandschaft gemeinsam mit Applikationsteams aus verschiedensten Bereichen des Unternehmens weiter

Servicemanagement nach ITIL, ISO und BSI ist für Dich alltäglich

Koordination von Dienstleistern und Partnern





Dein Profil

Das Wichtigste für uns: Du hast Spaß daran Dich in die IT-Basisinfrastruktur einzuarbeiten und Fachwissen aufzubauen, um diese Themen zu vertreten und auszubauen Du bringst bereits Erfahrung im Betrieb von physikalischen Servern mit

Du hast bereits gute Kenntnisse und Verständnis in klassischen IT-Betriebsthemen wie Server- und Netzwerkinfrastruktur

Zuverlässigkeit, Hilfsbereitschaft (Du gibst Dein Wissen auch gerne weiter) und Leidenschaft für neue Technologien sind Deine Stärken

Du behältst einen kühlen Kopf in einer komplexen IT-Landschaft, Du kannst gut koordinieren und organisieren





Unser Angebot

Wir haben eine 36-Stunden-Woche, pflegen Vertrauensarbeitszeit und bieten die Möglichkeit des Homeoffice. Damit wollen wir für unsere Mitarbeiter die Voraussetzungen schaffen, um Familie, Freizeit und Beruf unter einen Hut zu bringen. Wir leben Eigenverantwortung, setzen tolle Projekte um und geben viel Raum, selbst zu gestalten.



Interessiert? Dann bewirb Dich jetzt über das Online- Formular.

Bewerben in Zeiten von Corona: Wir führen derzeit unsere Bewerbungsgespräche per Telefon- oder Videokonferenzen. Auch ein Onboarding im Homeoffice ist bei uns möglich, mit vielen Online-Angeboten.

Referenznummer C-TIPIR 02289858 ·

Weitere Fragen beantwortet Dir gerne Dein direkter Kontakt aus dem Personalbereich: Simone Römer-Wied, s.roemer-wied@enbw.com.

Alle Menschen sind bei uns willkommen, egal welchen Geschlechts, Alters, sexueller Identität, Herkunft, Religion, Weltanschauung, mit oder ohne Behinderung. Hauptsache sie passen zu uns.

Unsere Informationen zum Datenschutz für Bewerber (w/m/d) findest Du hier.