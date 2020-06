Frontend Entwickler (m/w/d) bei engelhardt softwareentwicklung GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Juli 2020

Über uns

Wir sind ein innovatives, agiles, familiäres Softwareunternehmen, das seinen Kunden die besten individuellen Softwarelösungen der Welt bietet.

Wir verstehen uns als gemeinschaftlich agierendes Team von Spezialisten mit großer Leidenschaft an dem, was wir tun. Wir bieten maximale Flexibilität, achten auf die Work-Live-Balance, und sind so in der Lage, jeden Tag die besten Lösungen zu liefern und mit einem Lächeln nach Hause zu gehen.







Deine Aufgaben

Implementierung innovativer und hochwertiger Benutzeroberflächen für die individuellen Projekte unserer Kunden

Entwurf und Design in Zusammenarbeit mit unseren UX-/UI-Designern

Absprache und Koordination mit den Backend-Entwicklern

Qualitätssicherungsmaßnahmen (z.B. automatisierte Tests)





Deine Perspektive

Noch sind wir ein relativ kleines Unternehmen, aber im Wachstum. Dies eröffnet Dir reichhaltige Chancen: Du bekommst schrittweise Verantwortung für Dein Projekt und die Möglichkeit, mit uns und unseren Kunden zu wachsen. Dabei hast Du einen hohen Gestaltungsspielraum (wir lassen Dich dabei aber nie allein im Regen stehen!). Auch Deine persönliche Entwicklung hast Du selbst in der Hand. Wir unterstützen Dich auf Deinem Weg.







Dein Profil

Abgeschlossenes Studium der (Medien-) Informatik oder vergleichbar

Erfahrungen mit Angular und Webtechnologien (HTML, CSS, JavaScript)

Erfahrung mit Scrum sind von Vorteil





Warum wir?

Weil wir unter anderem das hier zu bieten haben:

Spannende individuelle Projekte mit modernsten Technologien

Inhouse Entwicklung

Eine entspannte Arbeitsatmosphäre mit Dachterasse, Fahrradparkplatz etc.

Flexible Arbeitszeiten, Home-Office

Die Möglichkeit, im Unternehmen ohne lange Entscheidungswege wirklich etwas zu bewegen

Fortbildungsmöglichkeiten

Zusätzliche Benefits wie betriebliche Altersvorsorge usw.

Kostenlosen Kaffee, Getränke und täglich frisches Obst





Weitere Informationen

Unser Techstack:

Angular

Java

Kotlin

Spring

Docker

Unser Toolstack: