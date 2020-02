Software-Entwickler (m/w/d) KI/Cybersecurity-Startup bei Enginsight GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin April 2020

Über uns

Hier machst du die Welt ein Stück sicherer

Deine Zukunft bei einem erfolgreich wachsenden IT-Security Startup

Mit unserer Cybersecurity-Lösung kann innerhalb kürzester Zeit die gesamte IT von Unternehmen vollständig automatisiert, überwacht und analysiert werden.Wir sind davon überzeugt, dass das Hauptrisiko innerhalb der IT nicht mehr der Mensch ist, sondern das Fehlen einer adäquaten menschlichen Kontrolle. Aus diesem Grund unterstützen wir führende Unternehmen dabei, ihre gesamte IT-Landschaft autonom zu überwachen und abzusichern. Wir verfolgen die Vision, kleine und mittelständische Unternehmen vor Cyberangriffen wirksam mit einer technologisch führenden Cybersecurity-Lösung „Made in Germany“ zu schützen.

Dafür vereinen wir motivierte Mitarbeiter mit innovativen Technologien, effizienten Methoden und einem hohen Qualitätsanspruch. Wir sind u.a. finanziert von seed + speed (Carsten Maschmeyer) und der HDI-Gruppe und auf Wachstumskurs, um den deutschen Cybersecurity-Markt zu erobern.



Dich erwarten von Beginn an spannende Projekte, sinnvolle Aufgaben und Verantwortung.

Du erhältst die Chance ein junges Unternehmen aktiv mitzugestalten und arbeitest mit neusten

Technologien in einer agilen Arbeitsatmosphäre.





Deine Aufgaben

Konzeption und Entwicklung unserer Portale unter Nutzung von modernsten Technologien wie HTML5, CSS, JavaScript, Phyton und Google GO

Mitwirkung bei der Erstellung von Konzepten und Architektur

Implementierung und Entwicklung neuer Software-Features

Erstellung Angriffskonzepten im Bereich Pentesting





Dein Profil

Abgeschlossenes Studium der Informatik/Wirtschaftsinformatik oder technische Ausbildung

Gute Kenntnisse: HTML5, CSS, JavaScript

Idealerweise Erfahrung im Umgang mit Go, Docker und AWS

Eigenverantwortliche und selbstständige Arbeitsweise

Technikbegeistert und ein Interesse für Cybersecurity





Wir bieten

Ein spannendes und zukunftsweisendes Projekt

Neueste Technologien, agile und moderne Arbeitsweisen

Chancen zur Weiterentwicklung/-bildung

Neueste Hardware, eigenes Notebook, freie OS-Wahl

Die Möglichkeit ein junges Unternehmen von Beginn an mitzugestalten

flexible Arbeitszeiten ( Wir helfen dir zu arbeiten, wann, wo und wie es für dich am besten ist)

Und natürlich viel Spaß in einem jungen und dynamischen Team mit flachen Hierarchien, dem der Sinn in der eigenen Arbeit wichtig ist

Wir freuen uns auf Dich! Für erste Fragen steht dir Max gern zur Verfügung.

Die Stelle ist unbefristet.



Enginsight GmbH

Hans-Knöll-Straße 6

07745 Jena