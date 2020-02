Executive Assistant & Office Manager (m/w/d) bei eTherapists GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin April 2020

Für die Stelle als EXECUTIVE ASSISTANT & OFFICE MANAGER suchen wir jemanden (m/w/d), der das Management Team bei der weiteren Professionalisierung und dem Wachstum des Unternehmens unterstützt. Kein Tag gleicht dem anderen, und Du spielst eine sehr zentrale Rolle in der Organisation.

Der Executive Assistant & Office Manager (m/w/d) berichtet direkt an den COO.







Wir bieten

Bis zu 29 freie Tage, einschließlich 3 Event Tage

Persönliche Entwicklungspläne

Gleitende Arbeitszeit

Gesunde Work-Life-Balance

Attraktives Gehaltspaket

Welche Aufgaben erwarten Dich?

Administrative und operative Unterstützung des Management-Teams

Aktiv unterstützen bei dem Erstellen und koordinieren von Präsentationsunterlagen

Buchen, organisieren und rapportieren von Meetings, Reisen und Team Events

Komplettverantwortung von täglichem Büromanagement und Lieferungen

Abwickeln und zuordnen von ein- und ausgehenden Korrespondenz

Was Du mitbringen solltest

3+ Jahre relevante Berufserfahrung vorzugsweise bereits in einem Start-up

Verlässliches Organisationstalent & Professionalität im Umgang mit zeitkritischen Themen

Die Fähigkeit, mehrere Aufgabenbereiche gleichzeitig zu betreuen und zu priorisieren

Sicherer Umgang mit Microsoft Word, Excel, Powerpoint und Google Docs/Spreadsheets

Ausgezeichnete Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, gute Englischkenntnisse

ÜBER HUMANOO

HUMANOO ist ein schnell wachsendes Health Tech-Startup in Berlin-Kreuzberg. Wir arbeiten mit Unternehmen und Versicherungen zusammen, um Menschen zu ermutigen, ihre persönlichen Gesundheitsziele zu erreichen. Durch maßgeschneiderte Inhalte, Unternehmens-Challenges und Präventionskurse werden unsere Nutzer zu einem gesünderen Lebensstil geführt.

Bei HUMANOO kannst Du in einem internationalen Team mit einer „Can do“ Einstellung arbeiten. Wir stehen für Vielfalt und Integration: Sei so, wie Du bist! Das HUMANOO-Team trifft sich regelmäßig, von informativen All-Hands Meetings bis zu spannenden Team-Events.

Last but not least: Wir stellen keine Profile, sondern Menschen ein. Wenn Dein Werdegang etwas abweicht, Du aber trotzdem überzeugt bist, eine Bereicherung für die HUMANOO Familie zu sein: Bewirb Dich noch heute!