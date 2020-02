Head of Marketing (m/w/d) bei eTherapists GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin April 2020

Für die Stelle als Head of Marketing suchen wir jemanden (m/w/d), der sich der Herausforderung des Online als auch Offline Marketing stellt und dieses auch versteht.







Wir bieten

Bis zu 29 freie Tage, einschließlich 3 Event Days

Persönliche Entwicklungspläne

Gleitende Arbeitszeit

Gesunde Work-Life-Balance

Attraktives Gehaltspaket







Welche Aufgaben erwarten Dich

Optimierung der B2B Leadgenerierung durch Inbound Marketing Kampagnen

Konzeptionierung von vertriebsorientierte Veranstaltungen (Roadshows, Messe, etc.)

Gestaltung und Produktion von Content (Podcasts, Kundendreh, etc.)

Erstellung von Marketingmaterialien für unser Sales-Team

Konzeptionierung von Endnutzer Engagement Kampagnen

Vorantreiben und ausbauen der HUMANOO Webseite und Social Media

Konti­nuier­liche Analyse und Bewertung des Digital Health Marktes und Wettbewerber

Enge Abstimmung mit Corporate/Insurance Sales, Customer Success und Product

Entwicklung und Überwachung von KPIs, Reportings, Dashboards und Scorecards

Anleitung und Weiterentwicklung des Marketings Teams







Was Du mitbringen soltest

5+ Jahre Erfahrung im Bereich Online Marketing und Kommunikation

Begeisterung für Gesundheit, Health Tech, Lifestyle, oder ähnliche Bereiche

Starke Analysefähigkeiten sowie strategisches und konzeptionelles Denken

Führungsqualitäten, Verhandlungsgeschick, und Kommunikationsstärke

Ausgezeichnete Erfahrung mit Marketing Management- und Reporting Tools

Fließende Deutsch- sowie Englischkenntnisse







Über HUMANOO

HUMANOO ist ein schnell wachsendes Health Tech-Startup in Berlin-Kreuzberg. Wir arbeiten mit Unternehmen und Versicherungen zusammen, um Menschen zu ermutigen, ihre persönlichen Gesundheitsziele zu erreichen. Durch maßgeschneiderte Inhalte, Unternehmens-Challenges und Präventionskurse werden unsere Nutzer zu einem gesünderen Lebensstil geführt.

Bei HUMANOO kannst Du in einem internationalen Team mit einer „Can do“ Einstellung arbeiten. Wir stehen für Vielfalt und Integration: Sei so, wie Du bist! Das HUMANOO-Team trifft sich regelmäßig, von informativen All-Hands Meetings bis zu spannenden Team-Events.

Last but not least: Wir stellen keine Profile, sondern Menschen ein. Wenn Dein Werdegang etwas abweicht, Du aber trotzdem überzeugt bist, eine Bereicherung für die HUMANOO Familie zu sein: Bewirb Dich noch heute!