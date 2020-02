Praktikant Finance (m/w/d) bei eTherapists GmbH c/o Rheingau Founders

Frühestmöglicher Eintrittstermin April 2020

Für die Stelle als Praktikant Finance suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen neuen Kollegen (m/w/d) mit einer Vorliebe für Zahlen, Analysen und Reportings.

Das Praktikum kann für 4 bis 6 Monate belegt werden.







Wir bieten

Persönliche Entwicklung

Kompetentes Finanzteam

Gesunde Work-Life-Balance







Welche Aufgaben erwarten Dich?

Umfassender Einblick in Buchhaltungsprozesse hinter innovativen Businessmodellen

Allgemeine Unterstützung des Finanz- und Rechnungswesens im Tagesgeschäft

Einführung in die Welt der Investoren und deren Reportinganforderungen

Übernahme verschiedener Aufgaben und kleinerer Projekte

Dich erwartet ein kompetentes Team, welches sich freut Dich in die Start-Up Finanzenwelt einzuführen.



Was Du mitbringen solltest

Ein Interesse für Buchhaltung, Finanzen und Controlling

Starke Analysefähigkeiten und gutes Gespür für Organisation

Ausgezeichnete Erfahrungen in Excel

Versierter Umgang mit MS Office und Powerpoint

Ausgezeichnete Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, gute Englischkenntnisse







Über HUMANOO

HUMANOO ist ein schnell wachsendes Health Tech-Startup in Berlin-Kreuzberg. Wir arbeiten mit Unternehmen und Versicherungen zusammen, um Menschen zu ermutigen, ihre persönlichen Gesundheitsziele zu erreichen. Durch maßgeschneiderte Inhalte, Unternehmens-Challenges und Präventionskurse werden unsere Nutzer zu einem gesünderen Lebensstil geführt.

Bei HUMANOO kannst Du in einem internationalen Team mit einer „Can do“ Einstellung arbeiten. Wir stehen für Vielfalt und Integration: Sei so, wie Du bist! Das HUMANOO-Team trifft sich regelmäßig, von informativen All-Hands Meetings bis zu spannenden Team-Events.

Last but not least: Wir stellen keine Profile, sondern Menschen ein. Wenn Dein Werdegang etwas abweicht, Du aber trotzdem überzeugt bist, eine Bereicherung für die HUMANOO Familie zu sein: Bewirb Dich noch heute!