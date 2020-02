Customer Consulting Manager im Event-Bereich (m/w/d) bei Eventinc GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Februar 2020

Über Event Inc

Event Inc’s größter Stolz ist unser großartiges Team! Gemeinsam haben wir es geschafft, die führende Plattform für Eventlocations im deutschsprachigen Raum aufzubauen und die Digitalisierung innerhalb der MICE-Branche voranzutreiben. Mit Event Inc möchten wir unseren Teil dazu beitragen, dass jedes Firmenevent zu einem bedeutsamen Moment wird. Unsere Mission lautet “We simplify booking perfect company events”. So wollen wir nicht länger nur die größte Buchungsplattform für Eventlocations in der DACH Region bleiben, sondern auch international stark expandieren. Mit unseren erfolgreichen Starts in London und Amsterdam haben wir bewiesen, dass unser Service auch über die Landesgrenzen hinweg sehr gefragt ist. Langfristig wollen wir uns international als die erste Adresse für die Buchung von Unternehmensveranstaltungen etablieren.

Werde auch Du Teil des Event Inc Teams und verwirkliche mit uns Deine persönliche Erfolgsgeschichte!





Deine Rolle

Als Customer Consulting Manager (m/w/d) bei Event Inc fungierst Du als Ansprechpartner für wichtige Key Accounts, wie zum Beispiel führende Eventagenturen oder DAX30-Unternehmen. Deine Aufgabe ist es, die Kunden auf der Suche nach der passenden Location abzuholen und zu einer erfolgreichen Buchung zu begleiten. Dabei stehst du dem Kunden vor allem telefonisch und per Mail beratend zur Seite. Du bist verantwortlich für die Anfragen Deiner Kunden und arbeitest gemeinsam mit dem Team daran, das Portfolio perfekt auf die Wünsche und Bedürfnisse der Kunden abzustimmen und für die optimale Präsentation der unterschiedlichen Anbieter zu sorgen.





Was uns gefällt

Du bist ein Teamplayer mit Start-up Drive und dem Willen, etwas zu bewegen



Du bist ein Kommunikationstalent und überzeugst durch Deine verbindliche Art

Du arbeitest proaktiv, verantwortungsbewusst und bist sehr gut organisiert

Du verfügst über höchste Empathie und kannst Dich blitzschnell in Leute hineinversetzen



Telefonieren macht Dir Spaß



Du bringst ein hohes Maß an Eigeninitiative mit

Du hast sichere Deutschkenntnisse

Du hast bereits relevante Berufserfahrungen (Pluspunkt)





Was Dir gefällt

Ein motiviertes und hochqualifiziertes Team mit flachen Hierarchien

Ein tolles Arbeitsklima in einer offenen Kultur

Viel Eigenverantwortung, Perspektive und Start-up Spirit für Deine steile Lernkurve

Frisches Obst und herbes Bier

Regelmäßige Teamevents, Kickerturniere und Beerfridays

Faire Vergütung und persönliches Mentoring

Ein schickes Büro am Hamburger Fischmarkt mit Weitblick über die Elbe

Vergünstigung durch das HVV-Profiticket





Jetzt bewerben!

Hast Du Lust auf echten Impact? Dann bewirb Dich gleich und werde ein Teil unserer Vision. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung (inkl. Anschreiben, Lebenslauf, frühestmöglichem Startdatum und Gehaltsvorstellungen). Deine Ansprechpartnerin ist Lea.