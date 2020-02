Junior HR & Recruiting Manager (m/w/d) bei Eventinc GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin März 2020

About EVENT INC

Event Inc’s größter Stolz ist unser großartiges Team! Gemeinsam haben wir es geschafft, die führende Plattform für Eventlocations im deutschsprachigen Raum aufzubauen und die Digitalisierung innerhalb der MICE-Branche voranzutreiben. Mit Event Inc möchten wir unseren Teil dazu beitragen, dass jedes Firmenevent zu einem bedeutsamen Moment wird. Unsere Mission lautet “We simplify booking perfect company events”. So wollen wir nicht länger nur die größte Buchungsplattform für Eventlocations in der DACH Region bleiben, sondern auch international stark expandieren. Mit unseren erfolgreichen Starts in London und Amsterdam haben wir bewiesen, dass unser Service auch über die Landesgrenzen hinweg sehr gefragt ist. Langfristig wollen wir uns international als die erste Adresse für die Buchung von Unternehmensveranstaltungen etablieren.

Werde auch Du Teil des Event Inc Teams und verwirkliche mit uns Deine persönliche Erfolgsgeschichte!







Deine Rolle

Als Junior HR & Recruiting Manager (m/w/d) unterstützt Du unsere Head of HR & Recruiting, Lea, in allen Belangen. Ob im Bereich Recruiting, HR oder Gehaltsabrechnung, Du arbeitest Dich eigenständig in Aufgaben ein und übernimmst eigene Projekte. Du hast immer ein offenes Ohr für unser Team und hilfst auch gerne im Office Management aus. In dieser Position hast Du die Möglichkeit, vielseitige Einblicke zu bekommen, einschlägige Erfahrung im HR Bereich zu sammeln und Dich persönlich weiterzuentwickeln.





Deine Aufgaben

Du hast im On- und Offboarding von unseren Mitarbeitern den Überblick und kümmerst Dich eigenverantwortlich um große Teile davon

Du kümmerst Dich eigenständig um die Erstellung und Verbreitung von Jobpostings

Du bist stark in die Active-Sourcing und Bewerbermanagement Aktivitäten eingebunden

Du bist ständig in Kontakt zu unseren Kandidaten

Du identifizierst neue Kanäle und Netzwerke zum Recruiting von Experten und Talenten

Du übernimmst Aufgaben in der Personalverwaltung und im Employer Branding

Du hilfst im Office Management und bei der Planung von Teamevents





Wen wir suchen

Du konntest optimalerweise bereits erste Erfahrung im HR Bereich (z.B. durch ein Praktikum) sammeln

Du bist ein Teamplayer mit Start-up Drive und dem Willen, etwas zu bewegen

Du arbeitest sehr selbstständig, bestichst durch Zuverlässigkeit und hast Lust, Verantwortung zu übernehmen

Du denkst mit, arbeitest sehr genau und hast ein Organisationstalent

Du hast sehr gute kommunikative Fähigkeiten

Du bist sicher im Umgang mit allen gängigen PC Tools

Der vertrauensvolle Umgang mit sensiblen Daten ist für Dich selbstverständlich

Du verfügst über sichere Deutsch- und Englischkenntnisse





Was wir Dir bieten

Ein motiviertes und hochqualifiziertes Team mit flachen Hierarchien

Ein tolles Arbeitsklima in einer offenen Kultur

Viel Eigenverantwortung, Perspektive und Start-up Spirit für Deine steile Lernkurve und persönliche Weiterentwicklung

Frisches Obst und herbes Bier

Regelmäßige Teamevents, Kicker-Turniere und Beerfridays

Faire Vergütung und persönliches Mentoring

Ein schickes Büro am Hamburger Fischmarkt mit Weitblick über die Elbe

Die Chance auf echten Impact und vielfältige Aufgaben

Vergünstigung durch das HVV-Profiticket





Jetzt bewerben

Hast du Lust auf echten Impact? Dann bewirb Dich gleich und werde ein Teil unser Vision. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung (inkl. Anschreiben, Lebenslauf und frühestmöglichem Startdatum)! Deine Ansprechpartnerin ist Lea.