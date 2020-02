Sales Manager (m/w/d) bei Eventinc GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Februar 2020

Über Event Inc

Event Inc’s größter Stolz ist unser großartiges Team! Gemeinsam haben wir es geschafft, die führende Plattform für Eventlocations im deutschsprachigen Raum aufzubauen und die Digitalisierung innerhalb der MICE-Branche voranzutreiben. Mit Event Inc möchten wir unseren Teil dazu beitragen, dass jedes Firmenevent zu einem bedeutsamen Moment wird. Unsere Mission lautet “We simplify booking perfect company events”. So wollen wir nicht länger nur die größte Buchungsplattform für Eventlocations in der DACH Region bleiben, sondern auch international stark expandieren. Mit unseren erfolgreichen Starts in London und Amsterdam haben wir bewiesen, dass unser Service auch über die Landesgrenzen hinweg sehr gefragt ist. Langfristig wollen wir uns international als die erste Adresse für die Buchung von Unternehmensveranstaltungen etablieren.

Werde auch Du Teil des Event Inc Teams und verwirkliche mit uns Deine persönliche Erfolgsgeschichte!







Deine Rolle

Du bist verantwortlich für die Portfolioentwicklung innerhalb Deiner Region und bist der Leuchtturm für unsere Partner. Du hast Spaß daran, die trendigsten und besten Locations zu finden und zum Teil der Event Inc Familie zu machen. Du realisierst optimale Lösungen für unsere Partner und Event Inc – mit Schirm, Charme und Telefon eroberst Du Deine Region. Du durchdringst Markt, Partner und Event Inc und entwickelst Dein Wissen stetig weiter. Nachhaltiges Beziehungsmanagement und proaktive Lösungsfindung machen Dich zum Gesicht von Event Inc und Deiner Region.





Was uns gefällt

Du konntest bereits erste Erfahrung in der Neukundenakquise und im Key Account Management sammeln



Du bist ein Teamplayer mit Start-up Drive und dem Willen, etwas zu bewegen

Du kannst auch widersprüchliche Interessenlagen konstruktiv verhandeln und optimal lösen

Kommunikation ist Dein Ding und das Telefon lässt Du nicht los



Andere überzeugen und begeistern fällt Dir leicht



Du bringst ein hohes Maß an Eigeninitiative mit



Du kannst Dich auf jedem Parkett bewegen: vom Vorstands-Office bis zum Hinterhof-Hipster



Du bist verantwortungsbewusst, sorgfältig und proaktiv





Was Dir gefällt

Die Möglichkeit, das Wachstum unseres Start-ups aktiv mit zu beeinflussen!

Eine Position mit einem echten Impact, die maßgeblich zu unserer Erfolgsstory beiträgt



Ein motiviertes und hochqualifiziertes Team mit flachen Hierarchien

Ein tolles Arbeitsklima in einer offenen Kultur

Viel Eigenverantwortung, Perspektive und Start-up Spirit für Deine steile Lernkurve

Frisches Obst und herbes Bier

Regelmäßige Teamevents, Kickerturniere und Beerfridays

Faire Vergütung und persönliches Mentoring

Ein schickes Büro am Hamburger Fischmarkt mit Weitblick über die Elbe

Vergünstigung durch das HVV-Profiticket





