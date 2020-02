Werkstudent (m/w/d) - Content im Portfolio Quality Management bei Eventinc GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin März 2020

Über Event Inc

Event Inc’s größter Stolz ist unser großartiges Team! Gemeinsam haben wir es geschafft, die führende Plattform für Eventlocations im deutschsprachigen Raum aufzubauen und die Digitalisierung innerhalb der MICE-Branche voranzutreiben. Mit Event Inc möchten wir unseren Teil dazu beitragen, dass jedes Firmenevent zu einem bedeutsamen Moment wird. Unsere Mission lautet “We simplify booking perfect company events”. So wollen wir nicht länger nur die größte Buchungsplattform für Eventlocations in der DACH Region bleiben, sondern auch international stark expandieren. Mit unseren erfolgreichen Starts in London und Amsterdam haben wir bewiesen, dass unser Service auch über die Landesgrenzen hinweg sehr gefragt ist. Langfristig wollen wir uns international als die erste Adresse für die Buchung von Unternehmensveranstaltungen etablieren.

Werde auch Du Teil des Event Inc Teams und verwirkliche mit uns Deine persönliche Erfolgsgeschichte!





Deine Rolle

Als Werkstudent/in im Portfolio Quality Management bei Event Inc bist Du mitverantwortlich für das Herzstück unseres Webauftritts - die Profile! Du erstellst eigenständig neue Profile und arbeitest aktiv bei Projekten der Qualitätssicherung mit. Du verfasst prägnante, SEO-relevante Texte und entscheidest dank Deines Blicks für Ästhetik, welche Bilder sich am besten eignen, um unser Portfolio so attraktiv wie möglich zu präsentieren. Außerdem gehören zu Deinen Hauptaufgaben die Locationrecherche für die Neuakquise und für exklusive B2B Kunden, sowie die Unterstützung der Key Account Manager.





Was uns gefällt

Du bist ein Teamplayer mit Start-up Drive und dem Willen, etwas zu bewegen

Du zeichnest Dich durch eine gründliche und eigenständige Arbeitsweise aus

Du arbeitest proaktiv, verantwortungsbewusst und bist sehr gut organisiert

Du verfügst über sehr gute Kenntnisse der deutschen Rechtschreibung



Du hast einen Blick für Ästhetik und Trendbewusstsein



Du bewahrst Deine Zuverlässigkeit auch unter Zeitdruck

Du bist immatrikulierte/r Student/in und 15-20h/Woche für uns verfügbar





Was Dir gefällt

Ein motiviertes und hochqualifiziertes Team mit flachen Hierarchien

Ein tolles Arbeitsklima in einer offenen Kultur

Viel Eigenverantwortung, Perspektive und Start-up Spirit für Deine steile Lernkurve

Frisches Obst und herbes Bier

Regelmäßige Teamevents, Kickerturniere und Beerfridays

Ein schickes Büro am Hamburger Fischmarkt mit Weitblick über die Elbe





Jetzt bewerben!

Klingt gut? Wir freuen uns darauf, Dich kennen zu lernen! Richte Deine Bewerbung inkl. Anschreiben, Lebenslauf, frühestmöglichem Startdatum und Gehaltsvorstellung. Deine Ansprechpartnerin ist Erika.