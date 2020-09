Account Manager (m/w/d) - DACH bei EventMobi GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Oktober 2020

*EventMobi ist ein "Remote-First"-Unternehmen und diese Stelle steht Kandidatinnen innerhalb der DACH-Region offen.

Träumst du von einem großartigen Sales-Job? Du hast ein Händchen dafür, Beziehungen aufzubauen und hattest schon immer eine lange Liste von Kund_innen, die gerne mit dir arbeiten? Dann sollte Account Management bei EventMobi dein nächster Schritt sein! Ein Arbeitsplatz, an dem du viel lernen kannst, um ein_e leistungsstärkere_r Sales-Mitarbeiter_in zu werden, deine Fähigkeiten aktiv einzusetzen und in deiner Rolle zu wachsen. Als integraler Teil des Sales-Teams hilfst du Event-Organisator_innen bei der Auswahl der richtigen Produkte und Dienstleistungen für ihre speziellen Bedürfnisse und wirst zu einem_r vertrauenswürdigen Berater*in für alle Belange der Eventtechnologie.

Als Account Manager_in bei EventMobi bist du der_die Hauptverantwortliche für die Beziehung zu unseren Kund_innen. In enger Zusammenarbeit mit dem Event Success Team sorgst du dafür, dass EventMobi all unseren Kund_innen dabei hilft, tolle virtuelle, hybride und traditionelle Veranstaltungen zu organisieren.





Aufgaben

Du wirst

Täglich mit 15-20 unserer Kundinnen in Kontakt treten, um die Kundinnenbindung und das Umsatzwachstum zu steigern.

Unseren automatisierten CRM-Workflow befolgen, um priorisierte regelmäßige Kontaktpunkte mit deinen zugewiesenen Kund*innen festzulegen.

Ein datenbasiertes Leistungsmanagement-System nutzen, um deinen Erfolg sicherzustellen.

Eine vertrauenswürdiger Beraterin für Hunderte von Eventplanerinnen in ganz Europa werden.





Qualifikation

Du hast

3-5 Jahre Erfahrung im Technologievertrieb

Vorherige Erfahrung mit Inside Sales oder Kundenservice

Eine Erfolgsgeschichte im Erreichen und Übertreffen von Zielen

Unschlagbares Zuhörvermögen: Reden ist Silber, aber Zuhören ist Gold. Du musst dich darauf konzentrieren, was derdie Kundin wirklich will, und in der Lage sein, darüber hinaus zu reflektieren.

Umfassend mit CRMs wie Salesforce oder Hubspot gearbeitet Einen Bachelor-Abschluss



Du bist

Motiviert und hartnäckig

Hervorragend im Kommunizieren. Du wirst ständig mit Kund*innen in Kontakt stehen. Deine E-Mail-Kommunikation sollte wortgewandt und akribisch sein.

ANFORDERUNGEN AN DEN HOME-OFFICE-ARBEITSPLATZ:

Du hast einen sicheren, komfortablen und ergonomischen Arbeitsplatz – eine private und ruhige Arbeitsumgebung ist wichtig, damit du konzentriert und effizient arbeiten kannst.

Du verfügst über eine zuverlässige Internetverbindung mit einer Upload-Geschwindigkeit von mindestens 10 Mbps und Download von 50 MBit/s per Ethernet oder WLAN.

VoIP-Erreichbarkeit





Benefits

Was bekommst du bei EventMobi?

Wir sind ein dynamisches, aufgeschlossenes und diverses Team, das jeden Tag motiviert zur Arbeit kommt und sich leidenschaftlich dafür einsetzt, unsere Kunden zu unterstützen.

Wettbewerbsfähige Vergütung

Aktienoptionen des Unternehmens

Eine großartige Kultur mit vielen weiteren Vorzügen wie Teamevents, Urban Sports Club Vergünstigung, etc.





Über EventMobi

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die umfassendste erweiterbare Eventmanagement-Plattform aufzubauen, um Planer_innen dabei zu helfen, mit Eventtechnologie einzigartige Veranstaltungserlebnisse umzusetzen – online oder vor Ort. Denn wir glauben, dass Veranstaltungen Menschen zusammenbringen und etwas verändern können – das wird in Zeiten von COVID-19 umso deutlicher. Wir haben bereits mehr als 20.000 Veranstaltungen in über 70 Ländern dabei unterstützt, mit Technologie einen Unterschied zu machen. Seit der Einführung unserer virtuellen Plattform haben Hunderte von Organisationen ihre Veranstaltungen mit EventMobi online umgesetzt. Wir sehen unglaubliche Wachstumschancen für virtuelle Veranstaltungen und Online-Konferenzen und freuen uns darauf, in Zukunft Hunderttausende von Veranstaltungen zu unterstützen.

EventMobi ist ein “Remote-First”-Unternehmen, d.h. dass unsere Belegschaft weltweit verteilt ist. Wir haben zwar lokale Büros in Toronto, Manila und Berlin, aber alle sind gleichberechtigt und kommunizieren auf dieselbe Art, egal, ob sie von Zuhause oder im Büro arbeiten. Wir verbessern unsere Arbeitskultur, um asynchroner zu arbeiten, mit besserer Dokumentation, Zielformulierung und kollaborativen Technologien für die räumlich getrennte Zusammenarbeit. Verantwortung für unsere Arbeit zu übernehmen sowie effektive Planung und Kommunikation, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen, ist ein entscheidender Aspekt unseres Erfolgs als “Remote-First”-Unternehmen. Wir bieten flexible Arbeitszeiten in lokalen Zeitzonen und fördern ein gesundes Gleichgewicht zwischen Arbeit und Privatleben.