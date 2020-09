Head of IT/Development (m/w/d) bei Expert Systems AG

Frühestmöglicher Eintrittstermin Oktober 2020

ProvenExpert ist mit mehr als 100.000 glücklichen Kunden führender deutscher Anbieter von Online-Marketing-Software. Immer mehr Unternehmen aus verschiedenen Branchen boosten mit unserem Tool für professionelles Bewertungsmarketing aktiv ihre Online-Reputation und damit ihren Erfolg. Dafür setzt sich täglich unser wunderbares Team mit viel Spaß und Leidenschaft ein. Wir sind ein Berliner Unternehmen und stolz darauf, dass wir mittlerweile 50 Kollegen/innen zählen - bisher in Berlin und Krakau. Langweilig ist es bei uns nie, denn wir greifen nach den Sternen. Um mit unserem weiteren Wachstum Schritt zu halten, suchen wir aktuell 12 neue Kollegen (m/w/d) für unseren Standort Berlin.

Hilf uns dabei, ProvenExpert noch erfolgreicher zu machen!

Aufgaben

Als Head of IT/Development (m/w/d) verantwortest du den Betrieb und die Weiterentwicklung unserer IT-Infrastruktur und der Softwarearchitektur (SaaS Solution, FrontEnd, BackEnd, API, DevOps, SysAdmin, DB). Dabei hast du die fachliche und disziplinarische Führung der dezentralen IT & Development-Teams an mehreren Standorten inne. Als Schnittstelle zum Management sicherst du die erfolgreiche Umsetzung interner Projekte durch optimale Ressourcenplanung, sowie Überwachung von Qualität, Terminen und Budget. Dabei verfolgst du auch die weitere Implementierung von agilen Arbeitsmethoden und -prozessen, um geforderte Qualitätsstandards zu erfüllen und Verbesserungen sicherzustellen. Durch dich entwickelt sich dein Team weiter, indem du neue Kollegen einstellst und dein Team stetig durch Coaching und Schulungen voranbringst. Während du Aufgaben im Team koordinierst, sorgst du dafür, dass Prioritäten gesetzt werden und u.a. alle neuen Kollegen mit der passenden Hard- und Software erfolgreich bei uns starten können.

Qualifikation

Du hast SaaS-Erfahrung im Start-up- oder Fast-paced Company-Umfeld

Die Philosophie vom DevOps Life cycle und CI/CD-Workflow hast du verinnerlicht

Kubernetes, TypeScript, React und Symfony sind für dich keine Fremdwörter

Du kommunizierst exzellent in englischer und deutscher Sprache

Mind. 3 Jahre Erfahrung als Team Lead von (dezentralen) IT Teams

Du bist enthusiastisch und energiegeladen und gehst optimistisch jede neue Herausforderung an

Du bist bereit regelmäßig von unserem Berliner Headquarter aus zu arbeiten

Benefits

Die Chance ein tolles Produkt maßgeblich mitzugestalten und weiter zu entwickeln

Auf dich wartet ein vielfältiges Team, das mit dir wachsen und Großes bewegen möchte

Du arbeitest in modernen, neu eingerichteten Büroräumen in kleinen Teams

Du suchst dir deine Hardware aus, mit der du am liebsten arbeitest (PC/Mac bzw. Desktop/Notebook)

Work-Life-Balance ist uns wichtig - wir achten auf eine saubere Zeiterfassung (keine Überstunden) und bieten kostenlose Yoga-Kurse an

Und nicht zu vergessen: neben einem attraktiven Gehalt erwarten dich eine Chill-Out-Lounge mit Massagesesseln und Fußballkickern, regelmäßige Teamevents, Partys sowie täglich frisches Obst, Snacks und Getränke

Das klingt nach deinem neuen Job? Dann schick uns deine vollständige Bewerbung in einem PDF-Dokument inkl. frühestem Eintrittsdatum und Gehaltsvorstellung! Wir freuen uns, von dir zu hören! Für weitere Informationen besuche gern unsere Website.