Summer Intern (m/w/d) - Strategic Financial Operations bei Exporo AG

Frühestmöglicher Eintrittstermin Juli 2020

Über uns

Die Exporo AG ist Deutschlands Marktführer für digitale Immobilien-Investments. Anleger können einfach und direkt schon ab einer Summe von 500 Euro in professionelle Immobilien ihrer Wahl investieren und so ihr eigenes digitales Immobilien-Portfolio aufbauen während sie von Renditen von bis zu 6 % jährlich profitieren. Seit Gründung im Jahr 2014 hat Exporo bereits über 215 Immobilienprojekte erfolgreich mitfinanziert und dafür mehr als 560 Millionen Euro Kapital vermittelt. Bereits über 204 Millionen Euro wurden an Anleger zurückgezahlt.

In unserem zentral gelegenen Büro in der Hamburger HafenCity vereinen wir mehr als 200 kluge und innovative Köpfe mit unterschiedlichsten Fähigkeiten und Ideen. Gemeinsam haben wir uns zum Ziel gesetzt, durch den Einsatz von Expertise, Daten und Technologie den europäischen Markt für Immobilien-Investitionen zu demokratisieren. Aufgrund unseres andauernden Wachstums laden wir auch dich ein, deine Reise bei Exporo zu starten und dazu beizutragen, dass digitale Immobilien-Investments zu einer Selbstverständlichkeit werden.





Deine Verantwortlichkeiten

Dein Aufgabenschwerpunkt liegt in der Projektarbeit bei strategischen Finance-Themen sowie Financial Operations.

Du bist an der Entwicklung des Unternehmens maßgeblich beteiligt durch die Erstellung von Treasury- und Liquiditätsplanung oder indem du die Rentabilität von unseren verschiedenen Produkten analysierst.

Auch wirst du bei laufenden Projekten im Bereich Treasury und Accounting sowie im monatlichen Reporting Prozess eingesetzt.

Du kannst dich jeden Tag mit den unterschiedlichen Cash-Flows auseinandersetzen und dich aktiv im Kosten-Controlling vertiefen.

Bei Bedarf packst du bei allgemeinen Büro- und Recherchearbeiten mit an.





Was du mitbringst

Du bist Student eines wirtschaftswissenschaftlichen Studiengangs und bist auf der Suche nach einem 3-monatigen Orientierungspraktikum.

Du hast bereits ein Praktika im Bereich der Strategieberatung, Investment Banking oder einem Start-up bzw. Tech-Unternehmen (Google oder ähnliches) absolviert.

Du arbeitest organisiert und systematisch, auch wenn es mal mehrere Bälle gleichzeitig in der Luft zu halten gilt.

Du bist zahlenaffin, hast eine analytische Herangehensweise und sehr gute Anwenderkenntnisse in den gängigen MS Office Programmen.

Deine Deutschkenntnisse sind sehr gut und auch vor regelmäßiger Kommunikation auf Englisch schreckst du nicht zurück.

Du hast ab sofort Zeit für mindestens 2 Monate.





Was wir bieten

Ein ambitioniertes und wachsendes Team aus Experten unterschiedlichster Fachrichtungen, die passioniert an einer gemeinsamen Vision arbeiten

Hohes Entwicklungspotential durch die Dynamik eines stark wachsenden Unternehmens

Die Möglichkeit mit deinen Fähigkeiten und Erfahrungen unmittelbar zum Unternehmenserfolg beizutragen.

Flache Hierarchien und unkomplizierte Entscheidungswege

Kostenlose Nutzung von HIIT-Workouts bei Urban Heroes

Bezuschussung deiner Mahlzeiten aus unserem HelloFreshGo Kühlschrank

Yogakurse in unseren Räumen mit Blick auf die Elbphilharmonie

Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit von Home-Office.

Frisches Obst, Getränke und ein Feierabendbier auf unserer Dachterrasse mit unschlagbarem Blick auf die Elbphilharmonie.





Lust auf Fintech mit hanseatischem flair?

Dann bewirb dich hier über den "Jetzt Bewerben" Button. Wir freuen uns auf dich! Bei Fragen wende dich gern an Marie Hehlke über den Mail-Button.