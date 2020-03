Startup Consultant (m/w/d) bei F.H. Incubator GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Mai 2020

Über uns

Flying Healthist das führende Ökosystem für Next Generation Healthcare – made of bits and bytes.

Unser Ziel ist es, Startups durch unser Fachwissen, unser Netzwerk und unsere Erfahrung zu stärken. Bei Flying Health haben wir bereits 2014 die erste digitale Gesundheitsapp (Caterna) in die Erstattung geführt. Seitdem unterstützen wir eine Vielzahl von Startups, um gemeinsam unser Ziel eines zukunftgerichteten Gesundheitswesens zu verwirklichen.

Dabei sind wir weder Inkubator noch Investor. Wir glauben an die Kraft eines gut aufgestellten Ökosystems und daran, Türen zu öffnen, um erfolgreiche Partnerschaften zu fördern. Für uns sind die Vision und die Leidenschaft des Teams sowie deren Produktideen die entscheidenden Faktoren bei der Auswahl der Startups, die zu unserem Ökosystem passen.

Indem wir Möglichkeiten schaffen, wie die Teilnahme an exklusiven Veranstaltungen oder die Initiierung eines Pilotprojekts, und indem wir Startups mit konstruktiver Ehrlichkeit und kreativen Ideen anregen, bieten wir eine einzigartige Form der Unterstützung. Dabei arbeiten wir mit außergewöhnlichen Startups in allen Phasen zusammen – mit denen, die bislang nur eine Idee auf einer Servietten sind, bis zu jenen mit bereits erfolgreichen Produkten im Markt.





Deine Aufgaben

Nach einer intensiven Onboardingphase arbeitest du mit dem Flying Health Management- und Startup-Team zusammen, um etablierte und aufstrebende Digital Health-UnternehmerInnen zu beraten.

Als ausgewiesene(r) ExperteIn wirst du SparringspartnerIn für unser Startup-Portfolio und hilfst, z.B. indem du zu Geschäftsmodellen konstruktiv Feedback gibst.

Du baust unser Netzwerk spannender Startups aus dem Bereich der digitalen Gesundheit weiter aus.

Dank deines Fachwissens und deines Instinkts hilfst du dabei, innovative Startups mit unseren Partnerunternehmen und anderen potenziellen Kooperationspartnern in Kontakt zu bringen.





Dein Profil

Du kannst auf mindestens drei Jahre in einem dynamischen Umfeld wie VCs, Companybuildern oder Startups zurück blicken.

Durch deine Erfahrungen kannst du dich in Arbeitsweisen und Herausforderungen von UnternehmerInnen hineinversetzen.

Du hast ein sehr gutes Verständnis für das Gesundheitswesen und das Startup-Ökosystem im Bereich digitale Gesundheit im In- und Ausland.

Du gehst gerne auf Veranstaltungen, auch abends und außerhalb Berlins, und bist dabei ein/-e professionelle/-r NetzwerkerIn.

Ein sehr dynamisches Umfeld ist genau das, was du suchst.

Du bist in der Lage auch herausfordernde Deadlines einzuhalten und sinnvolle sowie effiziente Prioriäten zu setzen.

Du bist ehrgeizig, arbeitest selbständig, ergreifst Initiative und hast ein selbstverständliches Verantwortungsbewusstsein.

Du hast dein Hochschulstudium in einem relevanten Bereich erfolgreich abgeschlossen.

Du sprichst und schreibst fließend Deutsch und Englisch. Deutschkenntnisse sind ein Muss.





Unser Angebot

Als Innovatoren im Gesundheitswesen können wir dir vom ersten Tag an eine steile Lernkurve bieten.

Du hast Zugang zu unserem erstklassigen Netzwerk und kannst dein Profil als ExperteIn im Bereich digitale Gesundheit weiter schärfen.

Eine großartige, schnell lernende Organisation mit vielen ExpertInnen, einer flachen Hierarchie und direkter Kommunikation.

Flexible Arbeitszeiten und eine angenehme Arbeitsatmosphäre in einem tollen Team.

Büros in Mindspace, dem für uns coolsten Co-Working-Bereich im Herzen Berlins mit kostenlosen Yoga-Kursen, Kaffee und Happy Hour auf der Terrasse.





Haben wir dein Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns von dir zu hören.