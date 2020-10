Head of CRM (m/w/d) Customer Relationship Management Marketing bei fabfab GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Oktober 2020

Über uns

fabfab ist Europas am schnellsten wachsendes Digitalunternehmen im Näh- und DIY-Markt. Unser Ziel ist es THE PLACE TO BE für alle Kreativen und Selbermacher zu werden. Neben den deutschsprachigen Plattformen stoffe.de & makerist.de, sind wir bereits in ganz Europa präsent und liefern weltweit in über 50 Länder. In den vergangenen 12 Monaten hatten wir europaweit nahezu 1. Mio. aktive Kunden und die Mitgliederzahl in unserem MyDIY Club wächst immer schneller.

Mit der Idee, Stoffe über das Internet zu verkaufen, haben wir 2003 den Markt revolutioniert und bis heute ist unser Angebot im Kreativsektor einmalig: Mit dem größten Online-Marktplatz an digitalen Lerninhalten und Schnittmustern sowie mehr als 40.000 Produkten aus den Bereichen Stoff, Nähzubehör, Wolle und Bastelbedarf, machen wir unsere Fans glücklich und bieten ihnen inspirierende Inhalte zu Themen und Trends, fundiertes Fachwissen, Expertentipps und Nähanleitungen.

Wir suchen ab sofort einen ambitionierten und unternehmerisch denkenden Head of CRM (m/w/d) mit einem tiefen Verständnis für die Wünsche unserer Kunden. Der Rahmen deiner Aufgabe ist die Entwicklung einer kundenzentrierten Strategie, entlang aller Kunden Touchpoints, die unser CRM auf ein neues Level hebt.





→ Was du machst ←

Als datengetriebener Stratege entwickelst du eine globale CRM Strategie, mit dem Ziel die Customer Retention und den Customer Lifetime Value zu erhöhen.

Du optimierst unsere Kundensegmente und implementierst eine zielgruppenspezifische Kommunikation über alle Touchpoints hinweg.

Du definierst KPIs und entwickelst anhand von datengetriebenen Analysen globale Marketing Kampagnen entlang des Customer Lifecycles.

Langfristig bist du für die Weiterentwicklung und den Aufbau unseres Inhouse CRM Teams verantwortlich.

Du arbeitest eng mit unserem BI- und Tech-Team zusammen, um die Customer Journey datengesteuert zu optimieren und zu personalisieren.

In Zusammenarbeit mit unserem Content Team entwickelst du unser Bestandskundenprogramm weiter und machst aus Kunden echte Fans.





→ Was du mitbringst ←

Du hast ein exzellent abgeschlossenes Studium im Bereich BWL, Wirtschaftswissenschaften, Business Administration oder verfügst über eine vergleichbare Qualifikation.

Mehrjährige Erfahrung mit B2C Geschäftsmodellen und in der strategischen Ausrichtung von CRM Teams in einem internationalen Umfeld bringst du bereits mit.

Du hast mehrjährige Leadership Erfahrung und hast erfolgreich High-Performing Teams aufgebaut und entwickelt.

Du bist ein Entrepreneur mit einer herausragenden analytischen Denkweise und ausgezeichneten Kommunikationsfähigkeiten.

Durch Erfahrung mit Google Analytics, Salesforce, Emarsys oder vergleichbaren Tools überzeugst du uns.

Du bist neugierig, immer auf der Suche nach den neuesten Marketing und CRM Trends und bringst fabfab damit weiter.

Du triffst deine Entscheidungen datengetrieben und holst das Beste für unsere Kunden raus.





→ Du bist uns wichtig ←