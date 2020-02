Software Entwickler (m/w/d) - Team Prism bei FFG Finanzcheck Finanzportale GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Februar 2020

So sieht Dein Team aus

Rund 80 Mitarbeiter unseres Produkt & IT Teams arbeiten täglich daran, den Markt privater Ratenkredite noch transparenter und die Prozesse durch eine vollständige Digitalisierung noch komfortabler und schneller zu machen. Bei uns erwartet Dich eine offene Kultur in Form einer Netzorganisation, in der schlagkräftige Teams und Kreise selbstorganisiert und eigenverantwortlich arbeiten. Außerdem ist FINANZCHECK.de dabei, die dynamische Arbeitsweise eines Startups mit den Vorzügen und der Verantwortung eines etablierten Unternehmens zu verbinden – dazu möchten wir DICH gerne einladen.







Deine Rolle bei uns

Im Team "Prism" dreht sich alles um unser internes CRM System - als Full Stack Entwickler wirst Du in diesem Kontext nicht nur das bestehende System aufrecht erhalten, sondern gemeinsam mit Deinen Kollegen neue Features einbauen.

Anhand des ScrumBan Prinzips verwaltest Du die Tickets und das Backlog - von der Anforderungsanalyse über das Coding in PHP und React bishin zum Testing und Liveschalten ist alles dabei.

Du trackst Deine Codes und deren Performance sehr regelmäßig - DevOps wird ebenfalls dein täglich Brot.

Proaktivität ist gefragt - Du identifizierst Lücken im System und Optimierungspotenziale, um unser CRM aufs nächste Level zu bringen.

Unser Team ist agil und selbstorganisiert - als Teil dieses Teams entscheidest Du aktiv mit, wie sich das Team entwickelt und wie sich das Zielbild organisiert.







Das bringst Du mit

Ob Studium, Ausbildung oder Selbstschulung - uns ist nicht wichtig, wie Du an Deine Programmierungsskills gekommen bist. Wichtig ist, dass Du Dich in PHP, NodeJS und React sicher fühlst, Spaß am Coden hast und weitere Sprachen erlernen möchtest.

Wir brauchen Deine Flexibilität: Du wirst viel im Backend in PHP arbeiten, im Frontend werden sich jedoch mehr Bedarfe mit React eröffnen.

Du hast bereits in einem selbstorganisierten Team gearbeitet und weißt um die Relevanz von Proaktivität und der Einbringung von eigenen Ideen.

"Prism" ist ein herzliches, offenes und eingespieltes Team - Dein Teamgedanke sollte deshalb ebenfalls ganz weit vorn stehen!

Deine Kundenorientierung und dein Sinn für das Verstehen der Bedarfe unserer Kundenberater sind ausgeprägt.

Dazu bist Du sicher in Deutsch unterwegs, Englisch ist ein Plus.







Deine Vorteile bei FINANZCHECK.de