Social Paid Manager (m/w/d) bei Fingerspitzengefühl

Frühestmöglicher Eintrittstermin Oktober 2020

Über uns

Bist Du ein „kreativer Zahlenmensch“ und liebst es, Konsumenten sowohl kreativ aber auch systematisch zu gewinnen und zu binden? Alles was mit „Community und Performance….“ beginnt, lassen deine Finger jucken - dann suchen wir Dich! „Zeig dein Fingerspitzengefühl“ ist bei uns das Motto für die Entwicklung und Umsetzung von E-Commerce Strategien für unsere internationalen Kunden. Mit Leidenschaft und Enthusiasmus begleiten wir als langjähriger lokaler Partner unsere Kunden und setzen alles daran, ihre Marken aus den Bereichen Lifestyle, Beauty, Food & Interior in Deutschland zu lancieren und zu nachhaltigem Erfolg zu bringen. Ein Team von rund 30 Spezialisten aus verschiedenen Bereichen kreiert, brandet, performt und bringt dem Endkunden bei der telefonischen Beratung ein Lächeln ins Gesicht. Wir sitzen im Herzen von Berlin Kreuzberg, unsere Nachbarn heißen Curry 36 und Mustafa’s Gemüse Kebap und nicht nur beim Verlassen des Büros wird es nie langweilig. Spaß an der Arbeit und im Team sind bei uns der Schlüssel zum Erfolg - für uns und unsere Kunden!





Aufgaben

Du unterstützt das Performance Marketing Team im Bereich Paid Social Advertising (Facebook und Instagram)

Du entwickelst Social Media Konzepte und Content-Strategien für unsere Kunden in Anbetracht der spezifischen Brand Guidelines.

Du übernimmst eigene Verantwortung für die Implementierung und Optimierung von Kampagnen angefangen vom Targeting über Ad Content bis hin zu Bidding und Budget

Du bist verantwortlich für die regelmäßige Auswertung der Kampagnenperformance anhand von KPIs und leitest auf dieser Basis strategische Handlungsempfehlungen ab

Du stellst sicher, dass die Wachstumsziele der Kunden und zugleich die gestellten CPO-Ziele für deine Kampagnen erreicht werden

Deine innovative, output-orientierte Arbeit spiegelt sich stets in der herausragenden Performance der Kampagnen wieder





Qualifikation

Du hast mindestens 1-2 Jahre konkrete Berufserfahrung im Performance Marketing mit dem Schwerpunkt Social Media

Du bist geübt im Umgang mit Online Marketing Tools und Technologien (Google Analytics, Facebook Advertising…)

Du hast ein ausgeprägtes analytisches Verständnis, eine hohe Affinität zu Zahlen und kannst sehr gut mit Excel umgehen

Du hast Spaß an der Arbeit im Team

Du sprichst fließend Deutsch und sehr gut Englisch





Benefits

Du übernimmst schnell Verantwortung und hast hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten

Du wirst Teil eines dynamischen Teams, das mit „Fingerspitzengefühl“ spannende Kundenprojekte in einem innovativen Marktumfeld umsetzt

Niemals Langeweile! Deine Chance, ein schnell wachsendes Unternehmen mitzuprägen

Wir bieten eine außerordentlich angenehme und offene Arbeitsatmosphäre

Leistungsgerechte Vergütung und nicht zuletzt

Spaß an und neben der Arbeit mit regelmäßigen Team-Events, gemeinsamen Sportaktivitäten sowie kostenlosen Snacks

Willst Du als Social Paid Manager auch dein Fingerspitzengefühl unter Beweis stellen? Dann kontaktiere Melanie.