Praktikant (m/w/d) im Bereich Markenstrategie bei Food Tech Campus EDEKA // EDEKA Digital GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin April 2020

Mit dem Food Tech Campus hosted by EDEKA haben wir das leistungsfähigste Netzwerk für Gründer und Gründerinnen in der Lebensmittelbranche geschaffen. Wir verstehen Innovationsentwicklung als Geschäftsmodell und messen uns direkt an Mehrwerten, die wir bei unseren Membern schaffen. Mehr als 200 Member im Campus nutzen Stand heute unsere Services, um ihre Geschäftsmodelle in den Massenmarkt zu führen.

Hast Du Lust unsere Member dabei zu unterstützen ihre innovativen Ideen beim Marktführer mit maximalem Impact in den Massenmarkt zu bringen? Arbeite gemeinsam mit uns und den besten Unternehmen daran die Lebensmittelbranche positiv zu verändern.

Als Praktikant / in im Bereich Markenstrategie gestaltest Du von Tag eins unseren Markenauftritt aktiv mit. Unser Ziel ist es, alle Offline- und Online-Marketingaktivitäten optimal aufeinander abzustimmen und damit die Positionierung unserer Marke noch effektiver zu gestalten.

Deine Aufgaben sind:

Unterstützung bei der Entwicklung unserer Corporate Identity

Mitarbeit an der Strategie und Organisation des Omnichannel-Marketings

Unterstützung bei strategischen Projekten zur Weiterentwicklung des Marketings

Eigenständige Mitarbeit bei Projekten und Aktivitäten innerhalb der Content-Erstellung für das Omnichannel-Marketing

Durchführung und Interpretation von Analysen zu Kundenbedürfnissen, Wettbewerbsentwicklungen und aktuellen Marketingtrends

Erstellung von Präsentationen (digital / Print)

Support bei der Koordination von internen und externen Schnittstellen (inkl. Agenturen/Dienstleistern)





Womit du uns überzeugst:

Du studierst Medienkommunikation, Grafikdesign, Marketing oder einen vergleichbaren Studiengang und konntest idealerweise schon erste praktische Erfahrung im Bereich Marketing und Kreation sammeln vorzugsweise Schwerpunkt Digitale Medien

Du hast Erfahrungen mit Datenanalyse (Google Analytics, Excel)

Adobe Cloud ist für Dich kein Buch mit sieben Siegeln

Du hast sehr gute Kommunikations- und Organisationsfähigkeiten

Begeisterung für den Handel und die Food-Branche mit kreativen und innovativen Ideen

Du verfügst über ein hohes Maß an Eigeninitiative, Motivation, Belastbarkeit und Lernbereitschaft und Teamfähigkeit

Dein mündliches und schriftliches Englisch ist sehr gut





Was wir dir bieten:

Du hast die Chance, in einer Startup Atmosphäre Einblicke hinter die Kulissen von einem der größten Lebensmittelhändler Deutschlands zu bekommen

Flache Hierarchien, agile Arbeitsweise, kurze Entscheidungswege & eigenverantwortliches Arbeiten

Wir garantieren dir eine hohe Lernkurve, interessante Aufgaben und viel Verantwortung ab dem ersten Tag

Ein sympathisches, offenes, lustiges und hoch motiviertes Team

Teamgedanke & Zusammenhalt: Wir ermutigen und unterstützen uns gegenseitig und arbeiten gemeinsam an unserer großen Vision

Eine attraktive Vergütung packen wir auch noch oben drauf

Wir haben Dein Interesse geweckt?

Dann schicke uns Deinen Lebenslauf (CV), ein kurzes Portfolio und eine knackige Begründung, warum Du perfekt zu uns passt.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung.