Praktikant (m/w/d) im Bereich Office & Feel Good Management bei Food Tech Campus EDEKA // EDEKA Digital GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Mai 2020

Über uns

Mit dem Food Tech Campus hosted by EDEKA haben wir das leistungsfähigste Netzwerk für Gründer und Gründerinnen in der Lebensmittelbranche geschaffen. Wir verstehen Innovationsentwicklung als Geschäftsmodell und messen uns direkt an Mehrwerten, die wir bei unseren Membern schaffen. Mehr als 200 Member im Campus nutzen Stand heute unsere Services, um ihre Geschäftsmodelle in den Massenmarkt zu führen.

Hast Du Lust unsere Member dabei zu unterstützen ihre innovativen Ideen beim Marktführer mit maximalem Impact in den Massenmarkt zu bringen? Arbeite gemeinsam mit uns und den besten Unternehmen daran die Lebensmittelbranche positiv zu verändern.



Deine Aufgaben:

Du unterstützt unser Office Management u.a. in folgenden Themen:

Vertragswesen

Bestellwesen

Stammdatenpflege

Mahnwesen

weitere administrativen Aufgaben

Du sorgst dafür, dass sich unsere Startups am Campus wie zuhause fühlen

Du hilfst bei der Organisation und Durchführung unserer Events





Womit du uns überzeugst

Du bist am Ende deines Studiums im Bereich BWL, Wirtschaftswissenschaften oder Wirtschaftspsychologie

Du arbeitest sehr genau und strukturiert

Du verfügst über sehr gute Kommunikations- und Organisationsfähigkeiten

Du bringst ein hohes Maß an Teamfähigkeit mit

Du begeisterst dich für den Handel und die Food-Branche mit kreativen und innovativen Ideen

Du verfügst über ein hohes Maß an Eigeninitiative, Motivation und Lernbereitschaft

Du besitzt eine Hands-on-Mentalität

Deine mündlichen und schriftlichen Englischkenntnisse sind sehr gut

Du hast einen sehr sicheren Umgang mit Microsoft Excel und Word





Was wir dir bieten

Arbeiten in einer Startup-Atmosphäre und Einblicke hinter die Kulissen des größten Lebensmittelhändler Deutschlands

Flache Hierarchien, agile Arbeitsweise, kurze Entscheidungswege und eigenverantwortliches Arbeiten

Wir garantieren dir eine hohe Lernkurve, interessante Aufgaben und viel Verantwortung ab dem ersten Tag

Ein sympathisches, offenes, lustiges und hochmotiviertes Team

Teamgedanke und Zusammenhalt: Wir ermutigen und unterstützen uns gegenseitig und arbeiten gemeinsam an unserer großen Vision

Eine attraktive Vergütung packen wir auch noch obendrauf

Wir haben Dein Interesse geweckt?

Dann schicke deinen Lebenslauf (CV) mit einer kurzen Begründung, warum du perfekt zu uns passt.