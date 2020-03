Praktikant (m/w/d) - Retail Innovation @Food Tech Campus EDEKA bei Food Tech Campus EDEKA // EDEKA Digital GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin April 2020

Über uns

Mit dem Food Tech Campus hosted by EDEKA haben wir ein Open Innovation Netzwerk für innovative Food- sowie Tech-Ideen geschaffen, mit Standort an einem lichtdurchfluteten Ort im dynamischen Quartier Berlin-Moabit. Mittels agiler Arbeitsweise unterstützen wir, als Retail Innovation Team, vielfältige Start Ups und Unternehmen dabei, wertbringende Technologien und Services in die EDEKA und somit in das Kundenerlebnis zu bringen. Wir verstehen Innovationsentwicklung als Geschäftsmodell und messen uns direkt an Mehrwerten, die wir bei unseren Partnern schaffen.

Hast du Lust, unsere Innovation Leads bei der Entwicklung von Innovationsprojekten zu unterstützen und die Zukunft des Food Retail mitzugestalten?





Deine Aufgaben

Du fungierst als erste Anlaufstelle für potenzielle Start Up Kooperationen

Du unterstützt operativ bei der Recherche und Definition relevanter KPIs und Meilensteine, um Marktpotenziale externer Technologien und Services innerhalb der EDEKA zu bewerten

Du entwickelst Prozesse und Abläufe für Produkt-, Trend- und Marktbewertungen

Du bereitest Entscheidungsvorlagen und Kundendokumente vor, um unsere Projekte vor internen und externen Stakeholdern zu präsentieren

Du begleitest die Weiterentwicklung unserer Netzwerk- und Veranstaltungsformate und gewährleistet einen reibungslosen Ablauf laufender Projekte







Deine Qualifikationen

Studium der BWL, Wirtschaftswissenschaften, Ingenieurwissenschaften oder aus ähnlichen Fachbereichen

Tiefes Verständnis und methodisches Interesse an der Entwicklung neuer Produkte, Services und Geschäftsmodelle

Wissen zu aktuellen Entwicklungen der Startup-Szene und zu neusten globalen Tech-Trends

Lösungsorientierte und kreative Denkweise, gepaart mit einer Hands-On-Mentalität

Ausgeprägte analytische Fähigkeiten und strukturierte Arbeitsweise

Engagierte Einsatzbereitschaft, Eigenmotivation und hoher Umsetzungsdrang

Praktische Erfahrungen – bevorzugt aus Start Up, Management Beratung, Innovationsmanagement oder Inkubator – erforderlich

Fließende Englisch- und Deutschkenntnisse in Wort und Schrift





Unser Angebot

Du wirst Teil eines engagierten und interdisziplinären Teams und lernst Lean und Agile in herausfordernden Projekten praktisch kennen

Du arbeitest mit erfahrenen Gründern und Gründerinnen der Food und Tech Start Up Szene zusammen

Abwechslungsreiche Team- und Community-Events am Food Tech Campus

Einblick hinter die Kulissen von einem der größten Lebensmittelhändler Deutschlands

Attraktive Vergütung und Mitarbeiterrabatte





Sende uns gerne ein kurzes Anschreiben und deinen aussagekräftigen Lebenslauf per Mail.



Wir suchen ab sofort!