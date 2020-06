Sales Manager (m/w/d) bei Fox Education Services GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Juni 2020

Über uns

Die Fox Education Services GmbH ist ein innovatives Start-up-Unternehmen. Mit der App „SchoolFox“ digitalisiert das 20-köpfige Team die Kommunikation zwischen PädagogInnen, Eltern und SchülerInnen in über 5.000 Schulen und Kindertagesstätten in Deutschland, Österreich, Schweiz und vielen weiteren Ländern in Europa bzw. weltweit.



Suchst du nach einer neuen Herausforderung, bei der du auch deine eigenen Ideen einbringen und Kreativität entfalten kannst? Bist du bereit ein junges, stetig wachsendes Start-up-Unternehmen mit aufzubauen? Und die Themen Bildung und Digitalisierung sind dir ein Anliegen?

Dann suchen wir genau dich!





Deine Aufgaben

Unterstützung sowie eigenständige Abwicklung diverser Aktivitäten im Sales

Schriftlicher und telefonischer Kontakt mit Schulen, Kindertagesstätten und Vereinen im gesamten Bundesgebiet

Kontaktpflege mit Stakeholdern wie Schulbehörden, Kommunen, Partnern, etc. – telefonisch, schriftlich und bei persönlichen Terminen

Repräsentation bei Veranstaltungen, Messen, Vorträgen, etc.





Du bist bei uns genau richtig, wenn du

ein großes Herz für Bildung hast und du die Grundzüge des deutschen Bildungssystems kennst,

selbstbewusst, überzeugend und vor allem gerne kommunizierst,

eigenverantwortlich arbeiten und dich gut organisieren kannst,

dich in einem Start-up-Unternehmen wohlfühlst und selbst mutig sowie innovativ denkst,

mit deinem Smartphone per Du bist,

sowie mit Power Point-Präsentationen und Excel umzugehen weißt.





Damit du deine Talente bei uns entfalten kannst, bieten wir dir

flexible Rahmenbedingungen (ca. 20-30 Wochenstunden) mit freier Arbeitszeiteinteilung und der Möglichkeit remote zu arbeiten, unabhängig deines Wohnorts,

die Möglichkeit, einen Beitrag zu einem innovativen Bildungsbereich zu leisten, spannende Kontakte im Bildungswesen zu knüpfen und nicht nur von Digitalisierung zu sprechen, sondern sie selbst mitzugestalten,

sowie nicht zuletzt uns: ein junges, motiviertes Team, das auch außerhalb des Büros nicht voreinander davonläuft!



Das passt genau zu dir und deinen Stärken? Wir freuen uns auf deine kreative Bewerbung per Mail.