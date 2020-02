Operations Manager (m/w/d) bei Freelance Partner

Frühestmöglicher Eintrittstermin März 2020

Über uns

Wir, die Freelance Partner, sind eine Berliner Netzwerkboutique und haben uns auf die Vermittlung von Freelancern und Interim Managern spezialisiert. Dabei konzentrieren wir uns in erster Linie auf die fachlichen Bereiche Finance, HR, IT, Online-Marketing, Einkauf, Logistik und Engineering.

Ehrbarer Kaufmann und hanseatischer Handschlag – beides ist dir ein Begriff? Dann lass uns den Weg gemeinsam gehen. Wir sind ein wachsendes Team, haben unseren Fokus primär auf die Berliner Digitalszene gelegt und suchen den Austausch auf Augenhöhe. Mit unserem Netzwerk stehen wir seit vielen Jahren im persönlichen und vertrauensvollen Kontakt.

Wir wollen wachsen und suchen deshalb Unterstützung eines Operations Managers (m/d/w), der unsere Kultur und Leitbilder teilt und lebt.





Was gibt es zu tun

Du organisierst und leitest zusammen mit unserer Teamassistentin den gesamten Administrationsbereich, je nach Erfahrung gerne auch mit personalleitender Verantwortung.

Du überblickst, planst und steuerst alle internen Anliegen, wie z.B. die Upgrade- und Integrations-Projekte im Rahmen des administrativen Betriebs (HR4You) und optimierst die internen Prozesse hinsichtlich Qualität, Kosten, Output und Produktivität.

Du greifst dem gesamten Team bei technischen Problemen unter die Arme und hast einen wachen Blick auf unsere Website.

Du pflegst unser Onlinemarketing und unterstützt unser Team in Sachen Aufbau und Pflege unserer Social-Media-Kanäle – u.a. Xing, LinkedIn und Facebook.

Du bist verantwortlich für das Onboarding neuer Mitarbeiter und legst dabei großen Wert darauf, allen neuen Gesichtern den bestmöglichen Start in den Job zu ermöglichen.

Du organisierst Veranstaltungen und interne Events. Eine gute Vor- und Nachbereitung sind hierbei für dich essentiell.

Du bist herzlich eingeladen, die Unternehmenskultur aktiv mitzugestalten und wenn du bei den angeführten Punkten bejahend genickt hast, dann geht es hier weiter mit deinem Profil.





Was solltest du mitbringen

Du bist ein echter Allrounder (m/d/w), der mit Leidenschaft neue Herausforderungen sucht und sich schnell in neue Prozesse einfuchsen kann.

Du hast sehr gute Kommunikations- und Organisationsskills und weißt diese strukturiert einzusetzen.

Du bringst neue Ideen zur Erleichterung und Verbesserung von Prozessen und Abläufen mit.

Du besitzt ein grundlegendes technisches Verständnis und Erfahrung im Umgang mit Wordpress, GoogleAnalytics, Office365, Datev-Unternehmen-Online und HR-Software im Adminbereich

Du möchtest keinen 08/15 Job und Dienst nach Vorschrift, sondern suchst nach Herausforderungen und strebst Verbesserung durch Eigeninitiative an.

Du hast Lust auf gegenseitiges, konstruktives Feedback, um dich stetig weiterzuentwickeln.

Du bringst gute Englischkenntnisse mit und beherrschst Deutsch auf muttersprachlichem Niveau.

Du hast einen höchst professionellen Anspruch, bist aber gleichzeitig an einem freundschaftlichen Miteinander interessiert und auch mal für den einen oder anderen Spaß zu haben.

Zugang zu unserem großen Netzwerk, bestehend aus Partnern und Freunden.

Ein Unternehmen mit starker Werteorientierung





Was bieten wir dir

Viel Verantwortung und jede Menge Raum zur Selbstverwirklichung.

Möglichkeiten und Unterstützung zur persönlichen Weiterentwicklung.

Schnelle Entscheidungswege.

Ein wunderschönes Büro im Herzen von Berlin, das zum Netzwerken einlädt und auch sonst einiges zu bieten hat.

Die Möglichkeit, deinen Vierbeiner mit ins Büro zu bringen oder auch einmal im Homeoffice zu arbeiten.

Kostenlose Getränke, Obst und professionelles Equipment.





Wir brauchen kein konservatives Anschreiben und keinen Lebenslauf.

Schreibe uns einfach in einigen Sätzen, warum gerade du zu uns passt, was deine persönlichen Werte und Leitprinzipien sind und was dein frühestmöglicher Starttermin bei uns wäre.

Wir freuen uns sehr, dich kennen zu lernen!