Finance & Controlling Manager (m/w/d) bei Frischepost

Frühestmöglicher Eintrittstermin Januar 2020

Über Uns

Frischepost ist der digitale Online-Hofladen und Lieferservice für regionale Lebensmittel und wurde 2015 in Hamburg gegründet. Als Farm-to-Table Konzept unterstützt Frischepost landwirtschaftliche Betriebe in der Direktvermarktung und schafft eine direkte Verbindung zwischen regionalen Erzeugern und ernährungsbewussten Verbrauchern in der Stadt.

Uns alle bei Frischepost verbindet eine große Leidenschaft zu guten Lebensmitteln und die Motivation, mit Frischepost einen echten Mehrwert für unsere Gesellschaft und unsere Umwelt zu schaffen.

Frischepost beliefert in Hamburg über 10.000 Haushalte, Kitas und Firmen. Bei über 100 Hamburger Firmen sorgt Frischepost bereits für eine Frische-Revolution am Arbeitsplatz. Der digitale Frischepost-Fridge kommt als kleinste Kantine der Welt besonders gut bei den Kunden an, darüber hinaus liefern wir aber auch Obstkisten, Milch, Getränke, Kaffee, Tee und klassische Caterings aus.







Deine Aufgaben

Als Teil des People & Culture Teams trägst Du wesentlich zum reibungslosen Ablauf der Back-Office Prozesse bei und setzt Maßstäbe im Accounting & Controlling für unsere Expansion

Du wirst in das Tagesgeschäft der Buchhaltung eingearbeitet und löst steuerliche Fragestellungen in Zusammenarbeit mit unserem Steuerbüro

Darunter fällt neben Rechnungserstellung die Bearbeitung von Lieferanten- und Kundenanfragen bei diversen Buchhaltungsthemen

Du übernimmst Aufgaben im Projektmanagement und unterstützt bei der Umsetzung von Projekten im Bereich Rechnungswesen & Finanzen

Du koordinierst, erstellst und analysierst die Monats- und Jahresabschlüsse unter Berücksichtigung betriebswirtschaftlicher Anforderungen

Du verantwortest die Kontrolle des Forderungsmanagements sowie Mahnwesen

Du erstellst Businesspläne für New Business- und Strategie-Projekte sowie kontinuierliche Optimierung der bestehenden Prozesse







Dein Profil

Du hast eine Ausbildung zum Buchhalter (oder vergleichbar) oder ein abgeschlossenes Studium mit dem Schwerpunkt Finance, Controlling oder Accounting

Du bringst idealerweise erste Berufserfahrung oder Praktika im Bereich Finance, Controlling oder Accounting mit. Bestenfalls hast du auch bereits Start-Up Arbeitserfahrung

Du bist sicher im Umgang mit MS Office und hast idealerweise erste Erfahrung mit Datev UO gesammelt

Du besitzt herausragende analytische Fähigkeiten zur Auswertung und Interpretation von Daten und arbeitest sehr KPI-orientiert

Du bringst ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein & Eigeninitiative mit

Du bist hoch motiviert, engagiert und besitzt eine Hands-on Mentalität auch in komplexen Situationen

Du arbeitest strukturiert und ergebnisorientiert







Unser Angebot

Du wirst Teil eines hochmotivierten Teams und arbeitest direkt mit der Geschäftsführung zusammen

Du hast die Chance, ein nachhaltiges Food Start-Up ausschlaggebend mitzugestalten und steigst in den herausfordernden und rasant wachsenden Online-Lebensmittelmarkt ein

Dich erwarten viele Teamevents und eine Menge Spaß neben der Arbeit

Für dein leibliches Wohl ist mit Frühstück, Team Lunch, Obst und Getränken gesorgt

Bei Frischepost kommst du immer an die besten Lebensmittel der Stadt

Vergünstigungen beim Urban Sports Club und weitere Benefits sind auch inklusive







Hast Du Interesse? Dann schreib uns eine E-Mail inkl. Lebenslauf und Anschreiben. Wir freuen uns auf Dich!