Head of CRM (m/w/d) bei Makerist GmbH

Über uns

Makerist ist ein sehr schnell wachsendes Start-up im boomenden Handarbeitssektor. Mit unserem erfahrenen und engagierten Team werden wir die Handarbeitswelt nachhaltig verändern.

Mehr als eine Million Kund*innen lernen in unseren professionellen Video-Kursen Nähen, Stricken und andere Handarbeitstechniken, entdecken in über 42.000 Ebooks ihr nächstes Projekt und täglich neue Trends auf Makerist.de.

Die passenden hochwertigen Stoffe, Garne, Nähmaschinen und kreatives Zubehör bieten wir in unserem Shop. Viele tausend Handarbeitsbegeisterte treffen sich in der Werkschau und unseren Social Communities.

Innerhalb kurzer Zeit ist unser Team auf mehr als 40 Menschen aus 10 Ländern gewachsen. Sei mit dabei!







Jobbeschreibung

Für unser Team suchen wir zum 01.07.2020 einen: Head of CRM (m/w/d)

- Vollzeit, als Elternzeitvertretung vorerst befristet auf 18 Monate -





Deine Aufgaben

Strategische Leitung im Bereich E-Mail Marketing und CRM (B2B und B2C)

Planung und Umsetzung von Online Marketing Kampagnen für unseren DACH Markt

Operative Unterstützung unseres CRM Managers im Bereich E-Mail Marketing und im operativen Tagesgeschäft

Erstellen von Kundensegmenten entlang des Conversion Funnels und deren ständige Weiterentwicklung

Verantwortung für ein 5-köpfiges Team (unter anderem Betreuung unseres Grafik Teams)

Erstellung, Analyse und Handlungsableitung von Reportings

Betreuung unseres Personalisierungs-Tools (Dynamic Yield) inklusive Aufsetzen von A/B- und Multivariaten Tests, Ausbau der Webseiten Personalisierung

Ausbau und ständige Weiterentwicklung unseres B2B Bereichs

Unterstützung bei der Implementierung von Salesforce





Dein Profil

Mindestens 4 Jahre Berufserfahrung im CRM Bereich (Vorzugsweise B2C und B2B), bestenfalls in einem e-Commerce Unternehmen

Sichere Expertise in der Planung und Durchführung von Online-Marketing-Kampagnen

Solide Kenntnisse in der Erstellung von Newsletter-Mailings und Automations

Erfahrung in der Führung von Mitarbeiter*innen

Verständnis der gängigen Online-Marketing-KPIs und die Fähigkeit, Handlungsempfehlungen zu treffen

Kenntnisse im Umgang mit Emarsys/Dynamic Yield von Vorteil (alternativ mit anderen CRM-Tools)

Erfahrung mit Webseiten-Personalisierung, A/B Testing und Recommendations

Erfahrung und Verständnis in der Bildung von Kundensegmenten entlang des Conversion Funnels

Erfahrung im Erstellen und Auswerten von Reportings

Erfahrungen mit Salesforce sind ein Vorteil

Kenntnisse im Umgang mit CSS/HTML sind ein Vorteil

Dein Englisch ist sicher in Wort und Schrift





