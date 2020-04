PR Manager (m/w/d) bei Appinio

Frühestmöglicher Eintrittstermin Mai 2020

Wer wir sind

Mit Appinio demokratisieren und denken wir die Marktforschung komplett neu: Appinio ermöglicht es Unternehmen, tausende Meinungen spezifischer Zielgruppen in wenigen Minuten zu erhalten und dadurch Entscheidungen und Ideen in Echtzeit zu validieren.

Als weltweit schnellste Lösung für Marktforschung liefert Appinio Feedback von Konsumenten aus 50+ Märkten. Über 500 Unternehmen aus allen Branchen (Automotive, FMCG, Retail, Media etc.) nutzen Appinios umfassende Umfrage-Plattform, um Agilität und Consumer Centricity in die Realität umzusetzen.

Dafür wurden wir mehrfach ausgezeichnet, unter anderem als Top European Business Startup beim Pioneers Festival, mit dem Best of Mobile und Best of Hamburg Award sowie im Business Punk Ranking 2020.





Was wir bieten

Appinio hat seit Gründung vor 5 Jahren ein enormes Wachstum hingelegt und die Marktforschungsbranche auf den Kopf gestellt. In 2020 kommt der nächste Schritt in der Entwicklung von Appinio: die Internationalisierung sowie das weitere Wachstum des 20-köpfigen Teams. Dafür suchen wir talentierte und motivierte Mitarbeiter, die Appinio mit uns zusammen groß machen und bereit sind, die Extrameile zu gehen. Womit du von uns rechnen kannst?



Mit flachen Hierarchien und direkten Kommunikationswege – du hast alle Möglichkeiten, den Erfolg von Appinio mitzugestalten

Mit viel Freiraum in der Gestaltung deiner Rolle - du bist der Experte für Markenaufbau, -kommunikation und PR und entscheidest über die Ausrichtung deines Bereichs

Mit regelmäßigem Feedback – die Entwicklung unserer Mitarbeiter ist uns wichtig

Mit Insights der Start-up-Szene und aus allen Bereichen von Appinio (IT, Marketing, Produktentwicklung etc.)

Mit Aufstiegschancen – durch unser Wachstum ergeben sich immer wieder neue interne Karrierewege

Mit einem neu designten Büro am Hamburger Gänsemarkt mit Start-up-Flair inkl. Lounge-Bereich, Dusche, Tischtennisplatte und Kicker

Mit attraktiven Benefits: voll gesponserte HVV-Karte, Teamevents, Company Parties, Frühstück, Kaffee und Getränke, Obst





Was du mitbringst

In den folgenden Punkten erkennst du dich wieder? Dann bist du bei uns genau richtig!



Dein Studium hast du erfolgreich beendet

Du konntest bereits 3-5 Jahre Erfahrung im Bereich PR und Communications sammeln

Du bringst das Handwerkszeug mit, eine Marke mithilfe von PR, Communications, Social Media und Partnerships zu stärken

Du bist kreativ und sprudelst vor Ideen. Dich interessiert, wie die Menschen da draußen ticken - und du liebst es, daraus Stories zu entwickeln

You think big! Du bist ambitioniert und überzeugungsstark und schaffst es, relevante Kontakte von deinen Ideen zu überzeugen und zu begeistern und traust dir auch zu, an große Namen heranzutreten und Appinio dort zu platzieren

Du hast ein hervorragendes Sprachgefühl und eine hohe Kommunikationskompetenz

Du hast ein entrepreneurial Mindset und bist kreativ bei der Entwicklung neuer Kommunikationsstrategien

Teamzusammenhalt ist dir wichtig und wird von dir aktiv gefördert





Deine Aufgabe

Wir wollen Marktforschung für jeden zugänglich machen und du bist dafür verantwortlich, dass jeder davon erfährt, indem du unsere Markenbekanntheit und Markenrelevanz steigerst. Du kreierst unsere proaktive PR-Strategie, die Appinio als die revolutionäre Marktforschungsplattform bei Entscheidern in Unternehmen positioniert, die es ist. Ob Pressemitteilungen, Social Media, Website-Copy, Brand Messaging, Blog oder Newsletter - alles liegt in deiner Hand.

Deine Arbeit wird dabei unterstützt vom durchgängigen, unbegrenzten Zugriff auf unsere Umfrage-Plattform, auf der du Meinungsbilder zu allen Themen innerhalb von Minuten repräsentativ erheben kannst, um kreativ Studien und weitere Formate zu interessanten Themen zu entwickeln, die du in Kooperation mit Verlags- und Medienhäusern vermarkten kannst.





Interesse?

Dann bewirb dich jetzt und lade dein Anschreiben, deinen CV und deine Zeugnisse in unser Bewerberportal hoch. Bei Fragen wende dich gerne an jobs@appinio.com.