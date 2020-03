Senior Fullstack Developer (m/w/d) bei the prosperity company AG

Frühestmöglicher Eintrittstermin April 2020

Was wir tun

Wir sind ein Finanz- und Versicherung Technologie Unternehmen (FinSurTech), das heißt wir entwickeln Technologien für digitales Wohlstandsmanagement. Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, jedem zu Ermöglichen ein Vermögen aufzubauen, zu verwalten und für jede Lebenslage vorzusorgen. Unser Konzept umfasst die Bereiche Sparen, Vermögensaufbau und Altersvorsorge.





Wichtige Fakten

Wir haben mehr als 50.000 Kunden, die unseren hervorragenden Dienstleistungen vertrauen.

Wir verwalten für unsere Kunden mehr als 350.000.000 CHF.

Wir betreuen unsere Kunden mit mehr als 80 Fonds mit unterschiedlichen Strategien.

Unser Umsatz im Jahr 2019 betrug über 100 Mio. CHF und wir wachsen stetig weiter.



Wir haben zwei Standorte, einen in Ruggell, Liechtenstein und einen in Berlin, Deutschland und sind ein Team von mehr als 65 Mitarbeitern.

In Ruggell sind sowohl unsere Holdinggesellschaft als auch unsere Geschäftsstellen für Lebensversicherungen verankert. In Berlin befindet sich das Büro unserer digitalen Einheit, der Prosperity.app, und ist vertreten mit Tech, HR, Produkt & Marketing.

Deine Aufgaben

Design, Entwicklung und Wartung unserer Frontend & Backend-Anwendungen

Arbeite mit unserer Microservices-Architektur und füge neue Backend-Services hinzu in Node oder Python

Entwicklung von interaktiven, dynamischen UX-Lösungen mit Javascript & React

Direkte Zusammenarbeit mit Product Ownern und Backend-Entwicklern in einer agilen Arbeitsumgebung

Mitgestaltung der Produkt- und Technologie-Roadmap für die nächsten Jahre





Dein Profil

Vier Jahre Erfahrung als Fullstack Entwickler

Kenntnisse in HTML5, CSS3 und JavaScript

Experte in React, Node.JS oder Python, insbesondere aktueller Versionen

Kenntnisse in PostgreSQL & Java ist “nice to have”

Ausgezeichnete Motivation und Kommunikationsfähigkeiten

Ein Bekenntnis zu hoher Qualität und ein proaktiver Problemlösungsansatz

Offen für die Arbeit mit neuen TechnologienDeutsch und/oder

Englisch in Wort und Schrift





Was wir bieten