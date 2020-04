(Senior) HR & Office Manager (m/w/d) bei the prosperity company AG

Frühestmöglicher Eintrittstermin Mai 2020

Was wir tun

Wir sind ein Finanz- und Versicherung Technologie Unternehmen (FinSurTech), das heißt wir entwickeln Technologien für digitales Wohlstandsmanagement. Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, jedem zu Ermöglichen ein Vermögen aufzubauen, zu verwalten und für jede Lebenslage vorzusorgen. Unser Konzept umfasst die Bereiche Sparen, Vermögensaufbau und Altersvorsorge.





Wichtige Fakten

Wir haben mehr als 50.000 Kunden, die unseren hervorragenden Dienstleistungen vertrauen.

Wir verwalten für unsere Kunden mehr als 350.000.000 CHF.

Wir betreuen unsere Kunden mit mehr als 80 Fonds mit unterschiedlichen Strategien.

Unser Umsatz im Jahr 2019 betrug über 100 Mio. CHF und wir wachsen stetig weiter.

Wir haben zwei Standorte, einen in Ruggell, Liechtenstein und einen in Berlin, Deutschland und sind ein Team von mehr als 65 Mitarbeitern.

In Ruggell sind sowohl unsere Holdinggesellschaft als auch unsere Geschäftsstellen für Lebensversicherungen verankert. In Berlin befindet sich das Büro unserer digitalen Einheit, der Prosperity.app, und ist vertreten mit Tech, HR, Produkt & Marketing.







Deine Aufgaben

HR Manager



Du übernimmst die administrative Abwicklung aller relevanten HR-Themen und bist erster Ansprechpartner für die Mitarbeiter bei Fragen

Du kümmerst dich um die Personaldaten Pflege/Verwaltung in unserem HRM Tool (Personio)

Du steuerst den gesamten On- und Offboarding Prozess eigenständig

Du managst den gesamten Rekrutierungsprozess, von der Bewerberakquise, Bewerbermanagement bis hin zum Onboarding (inkl. Vertragsverhandlungen)

Du unterstützt den Lohnbuchhaltungs-Prozess in Zusammenarbeit mit dem externen Steuerbüro

Als kompetente/r Beziehungsmanager/in kannst Du auch ein produktives, warmes und erfolgreiches Miteinander gestalten





Office Manager/Accounting

Du übernimmst und optimierst alle Prozesse und Aufgaben rund um das Thema Büro

Du übernimmst Verantwortung für das tägliche Büromanagement, inkl. Bestellungen, Facility Management etc.

Du bist mitverantwortlich für das Rechnungswesen sowie alle Abrechnungsprozesse (Kreditkarten, Bestellungen etc.)

Du bist mitverantwortlich für das Liquiditätsmanagement (inkl. Monatsabschluss) und den Zahlungsverkehr





Dein Profil

Erfolgreicher Abschluss eines (Fach-)Hochschulstudiums oder erfolgreich absolvierte kaufmännische Berufsausbildung

Du konntest bereits mehrjährige Erfahrungen in der administrativen HR Arbeit sowie im Recruiting sammeln (idealerweise in einem Startup)

Du hast solide Kenntnisse im Arbeits-/Vertragsrecht und in der vorbereitenden Lohnbuchhaltung

Du arbeitest sehr strukturiert und organisierst dich selbst, auch bei komplexen Arbeitsaufgaben

Du hast Erfahrung mit digitalen Personalsystemen (wir benutzen Personio) und der Google Suite

Du hast einen sehr lösungsorientierten und eigenständigen Arbeitsstil

Du sprichst fließend Deutsch (auf Muttersprachniveau / C2) und verhandlungssicheres Englisch







Was wir bieten