Business Intelligence Manager (m/w/d) bei Thermondo GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin März 2020

Wir bauen mit Thermondo ein besonderes Unternehmen. Wir sind der klare Innovator und First-Mover in unserem Markt. Wir haben starke Gesellschafter und sind gut finanziert. Wir sind ein dynamisches Startup mit starkem Wachstum. Bei uns findest Du ein tolles Arbeitsumfeld in einer besonderen Unternehmenskultur, in der Dein Talent und Deine Persönlichkeit einen Platz finden. In flachen Strukturen arbeitet bei uns ein aufgeschlossenes und motiviertes Team. Wir sind alle mit Leidenschaft dabei, erwarten dasselbe von Dir und freuen uns auf Deine Unterstützung.







Wir suchen

…zur Unterstützung unseres Business Intelligence Teams zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Business Intelligence Manager (m/w/d), der/die mit uns eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen im Wärmemarkt mitgestaltet.







Über uns

Thermondo wurde 2012 gegründet, um die Energiewende mit innovativen Wärmelösungen voranzutreiben. Mehr als 16.000 Heizungswechsel später sind wir nicht nur die Nr. 1 im Heizungsbau in Deutschland, sondern haben den Heizungsmarkt als Pionier und Innovationsführer der Digitalisierung im Handwerk nachhaltig verändert. Basis für unseren Erfolg sind unsere mehr als 300 Kollegen aus dem Handwerk und Vertrieb und Experten im Tech-, Marketing-, Vertriebs-, Finanz- und HR-Bereich, die alle gemeinsam unsere Vision <2° (Kleiner zwei Grad) mit Leben füllen.







Was wir Dir bieten

Ein offenes und modernes Arbeitsumfeld im Herzen Berlins (Brunnenstraße)

Budget für Weiterbildung und Konferenzen

Ein unbefristeter Arbeitsvertrag mit 30 Urlaubstagen

Kostenlose Getränke und frisches Obst sind selbstverständlich

Deine Arbeit macht Sinn: Was wir täglich erreichen, hat einen positiven Einfluss auf Umwelt und Gesellschaft - werde Teil der Energiewende!







Deine Aufgaben

Daten helfen Thermondo jeden Tag besser zu werden. Gerade weil wir ein Unternehmen mit einer komplexen “offline” Wertschöpfungskette sind, ist es enorm wichtig zu verstehen, wie effizient unsere Prozesse sind und wo Verbesserungen möglich wären. Entscheidungen in den einzelnen Fachabteilungen haben weitreichende Auswirkungen auf viele andere zentrale strategische Schwerpunkte im Unternehmen. Als Teil unseres wachsenden Business Intelligence Teams bringst Du Thermondo durch Analysen komplexer Sachverhalte, Automatisierung arbeitsintensiver Teilprozesse und der Bereitstellung aus Daten gewonnener Erkenntnisse über Produkte und Prozesse jeden Tag ein Stück voran.







Deine Aufgaben im Überblick

Reporting: Du erstellst, wartest und verbesserst Reports in Looker für alle Abteilungen des Unternehmens

Analyse: Du analysierst komplexe Sachverhalte, um die daraus gewonnenen Erkenntnisse als Grundlage für Managemententscheidungen zu nutzen und leistest so der Geschäftsführung, mit Deinem Wissen um interne Prozesse und Daten, gute Dienste als interner Berater

Automatisierung: Du nutzt Daten, um Prozesse zu automatisieren und effizienter zu gestalten

Data Quality Monitoring: Du identifizierst Schwächen bei der Datenerhebung unserer Prozesse, erarbeitest und implementierst Verbesserungsvorschläge

BI Tech Stack: PostgreSQL, Looker, Git (Github), Airflow and Python (ETL), Heroku and Heroku Connect







Dein Profil

Du hast ein Studium mit wirtschafts- oder naturwissenschaftlichem Hintergrund oder einen anderen vergleichbaren Studiengang erfolgreich absolviert

Du hast fundierte Berufserfahrungen in den Bereichen Datenanalyse, Business Intelligence und Reporting

Du beherrschst SQL (vorzugsweise Postgres), hast Lust viel damit zu arbeiten und Versionskontrolle, wir nutzen Git, ist für Dich kein Fremdwort

Du hast idealerweise Erfahrung mit Looker

Du zeichnest Dich durch Deine analytische und eigenständige Arbeitsweise aus

Du bist ein Profi darin, komplexe Sachverhalte verschiedenen Stakeholdern verständlich nahezubringen

Deine sehr guten Deutsch- und Englischkenntnisse runden Dein Profil ab







Bewerbungsprozess

Du lernst Richard, unseren Teamleiter Business Intelligence, in einem ersten Telefonat kennen

Besteht von beiden Seiten Interesse? Dann freuen wir uns über Deinen Besuch im Office für ein Vorstellungsgespräch mit Richard und Julia aus HR, anschließend lernst Du unser BI Team kennen







Los geht's

Das ist genau die Herausforderung, nach der Du suchst? Wir freuen uns darauf, Dich kennenzulernen!