Vertriebsmitarbeiter (m/w/d) - Erneuerbare Energien bei Landwärme GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Februar 2020

ÜBER UNS

ERNEUERBARE ENERGIEN SIND UNSERE LEIDENSCHAFT – UND DAS SCHON SEIT 10 JAHREN.

Wir sind führender Biomethanhändler und -dienstleister in Europa. Wir erzeugen und vermarkten das grüne Gas im B2B-Bereich für den Einsatz im Strom-, Wärme- und Kraftstoffmarkt: So heizt es als Ökogas das heimische Wohnzimmer, erleuchtet als Ökostrom die Glühbirne oder treibt als Kraftstoff das Erdgasauto an – und ist als Alternative zu Erdgas auch noch nahezu CO2-neutral.



ARBEITEN BEI LANDWÄRME. WER WIR SIND UND WAS WIR BIETEN.

Die Energiewende voranbringen und dabei den Spaß nicht zu kurz kommen lassen? Dann bist du bei uns richtig, wenn du um die Ecke denkst, Spaß an komplexen Themen hast und gern Verantwortung übernimmst. Dich erwartet ein großzügiges Weiterbildungsbudget, leckeres Mittagessen sowie gesunde Snacks und Drinks in unseren Altbaubüros an der Münchner Freiheit bzw. am Hackeschen Markt im Herzen von Berlin oder am Phoenix-See in Dortmund. Außerdem kannst du dich bei uns in Kickerturnieren beweisen, entspannt mit Yoga in den Tag starten oder mit dem Team an unserer Bar auf gemeinsame Erfolge anstoßen.







Deine Aufgaben

Du unterstützt unser Vertriebsteam bei der Neukundengewinnung: von der Recherche potentieller Kunden bis hin zum Vertragsabschluss

Du pflegst und vertiefst Geschäftsbeziehungen zu Stadtwerken, Energieversorgern und Kommunen

Du erstellst Marktanalysen und unterstützt bei verschiedenen Vertriebsrecherchen

Du unterstützt bei der Gestaltung neuer Produkte und Dienstleistungen

Du kümmerst dich um das Vertrags- und Rechnungsmanagement

Du arbeitest eng mit anderen Abteilungen zusammen





Dein Profil

Du hast ein erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium

Du verfügst idealerweise über erste Erfahrungen im Vertrieb und/oder in der Erneuerbare-Energien-Branche

Du bist ein Überzeugungstalent mit Freude am Kundenkontakt und einem sicheren, souveränen Auftreten

Du besitzt eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit

Du verfügst über eine selbstständige Arbeitsweise

Du bist sicher im Umgang mit MS-Office-Anwendungen

Du verfügst über Deutschkenntnisse auf Muttersprachniveau und über fundierte Englischkenntnisse





Bereit für die Herausforderung?

Wir freuen uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Anschreiben, relevante Zeugnisse und Referenzen) mit Angabe des frühestmöglichen Eintrittsdatums.



Die Bewerbung kannst du entweder direkt hochladen über den "Jetzt bewerben"-Button oder per E-Mail an uns senden.

Bitte beachte: Aus Sicherheitsgründen akzeptieren wir nur Dokumente im PDF-Format mit einer Maximalgröße von 15 MB.





DEINE ANSPRECHPARTNERIN

Regina Borgardt

Human Resources

jobs@landwaerme.de



Wir weisen darauf hin, dass die Datensicherheit bei der E-Mail-Übertragung begrenzt ist. Gerne kannst du dich auch auf dem Postweg bewerben.