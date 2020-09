Buchhalter (m/w/d) bei Greator GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Oktober 2020

Wer Du bist

In erster Linie bist Du wie wir: ein positives Monster. Bei uns geht es nicht nur um die Arbeit alleine, auch die Gemeinschaft wird bei uns groß geschrieben. Deshalb ist es wichtig, dass Du in unser Team passt. Wir gehen bereits davon aus, dass Du eine qualifizierte Fachkraft bist und dass Du mit Leidenschaft bei der Sache bist. Du liebst es, Verantwortung zu übernehmen und bist gut darin, Prioritäten zu setzen. Du freust Dich auf eine Reise, die Dich aus Deiner Komfortzone herausführt. Du stellst den Status quo auch mal in Frage und kommst ständig mit großen Ideen. Manchmal wirst Du schnelle Lösungen finden müssen. Und am wichtigsten ist, dass Du ein inspirierender Mensch bist, der sich gerne von solchen umgeben fühlt. Frage Dich selbst ehrlich: Klingt das nach mir? Wenn ja, dann lies weiter.







Was Du bei uns bewegst





Vom ersten Tag an erledigst Du die tägliche Buchhaltung - Du bist bereit, sofort einzusteigen und die täglichen Buchhaltungsaufgaben zu übernehmen, z.B. die Bearbeitung der Eingangs- und Ausgangsrechnungen, das Buchen von Bankkonten, die Durchführung der Kontenabstimmung und die Vorbereitung und Durchführung des Zahlungslaufs. All diese (und weitere) allgemeine Tätigkeiten der Buchhaltung kannst Du problemlos bewältigen. Du unterstützt die Leitung der Hauptbuchhaltung bei den Prozessen der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung und hilfst, Optimierungspotenziale in der Prozessabwicklung zu erkennen.





Du bist bereit, sofort einzusteigen und die täglichen Buchhaltungsaufgaben zu übernehmen, z.B. die Bearbeitung der Eingangs- und Ausgangsrechnungen, das Buchen von Bankkonten, die Durchführung der Kontenabstimmung und die Vorbereitung und Durchführung des Zahlungslaufs. All diese (und weitere) allgemeine Tätigkeiten der Buchhaltung kannst Du problemlos bewältigen. Du unterstützt die Leitung der Hauptbuchhaltung bei den Prozessen der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung und hilfst, Optimierungspotenziale in der Prozessabwicklung zu erkennen. Du bringst Erfahrung mit - Du hast bereits eine Ausbildung zum/zur Finanzbuchhalter/in (m/f/d), Steuerfachangestellten (m/f/d), Bürokaufmann/-frau (m/f/d), Industriekaufmann/-frau (m/f/d), Groß- und Einzelhandelskaufmann/-frau (m/f/d) oder eine gleichwertige kaufmännische Ausbildung nach HGB erfolgreich abgeschlossen. Darüber hinaus verfügst Du über praktische Erfahrungen im Bereich der Rechnungslegung in einem wirtschaftlichen Kontext. Du verfügst über ein Talent für Steuer- und Rechnungswesen und hast Interesse an dem Unternehmenserfolg.





Du hast bereits eine Ausbildung zum/zur Finanzbuchhalter/in (m/f/d), Steuerfachangestellten (m/f/d), Bürokaufmann/-frau (m/f/d), Industriekaufmann/-frau (m/f/d), Groß- und Einzelhandelskaufmann/-frau (m/f/d) oder eine gleichwertige kaufmännische Ausbildung nach HGB erfolgreich abgeschlossen. Darüber hinaus verfügst Du über praktische Erfahrungen im Bereich der Rechnungslegung in einem wirtschaftlichen Kontext. Du verfügst über ein Talent für Steuer- und Rechnungswesen und hast Interesse an dem Unternehmenserfolg. Du unterstützt die Digitalisierung und Automatisierung von Prozessen und Strukturen - Du bist ein begeisterter Digital Native, der an die Automatisierung glaubt - insbesondere in den Bereichen Finanz- und Rechnungswesen.





Du bist ein begeisterter Digital Native, der an die Automatisierung glaubt - insbesondere in den Bereichen Finanz- und Rechnungswesen. Sehr gute Deutschkenntnisse und gute Englischkenntnisse sind erforderlich.

Wenn du ein positives Monster bist, das hungrig nach persönlicher und beruflicher Weiterentwicklung ist, dann melde dich bei uns. Es könnte das Beste sein, was uns beiden passiert ist.