Online Marketing / E-Commerce Specialist (m/w/d) bei Green Me Up

Frühestmöglicher Eintrittstermin April 2020

Hallo, wir sind Green Me Up! und wir treten an, um die Welt grüner zu machen. Mit unserem Webshop bringen wir ab Sommer 2020 Pflanzen aus dem Gewächshaus direkt zu unseren Kund*innen nach Hause, ohne Zwischenstationen und lange Transportwege. Pflanzen für drinnen oder draußen, zum Essen oder Anschauen. Saisonal passend und plastikfrei verschickt – für ein grüneres Zuhause und einen grüneren Planeten.

Pflanzen sind unsere Leidenschaft. Wir sind ein Team aus Expert*innen in den Bereichen Pflanzenproduktion, Marketing, Strategie und Versand und arbeiten gemeinsam in einer restaurierten Scheune im schönen Rheinberg am Niederrhein.

Wir suchen dich als kreativen Kopf mit Bock auf neue Aufgaben und auf das schönste Thema der Welt: Pflanzen! Als Verstärkung für unser Online Marketing Team hast du alle Gestaltungsfreiheiten, die ein Startup in dieser frühen Phase mit sich bringt. Dein Job wird an dich und deine Stärken angepasst. Wir besorgen dir externe Unterstützung bei Themen, die noch nicht dein Steckenpferd sind.

Wichtig ist nur: Du bist erfahren im eCommerce, ein talentierter Grafiker*in, ein Fuchs im Online Marketing und Growth Hacking ist für dich kein Fremdwort.

Klingt gut? Dann auf zu den Fakten!





Deine Skills:

Kundenzentrierte Denkweise: Für dich stehen Kund*innen immer im Mittelpunkt

Liebe fürs Design: Du hast einen Blick fürs Schöne und gestaltets stilsicher und im Sinne der Marke.

Gestaltungswille: Ein neues Unternehmen ist für dich eine Herausforderung, die du gerne annimmst

Eigeninitiative: Dir muss niemand sagen, was zu tun ist, denn du bist ein Selbstorganisationstalent

Kreativität: Du findest für jedes Problem die beste Lösung – auch wenn sie unkonventionell sein mag

Fokussiertheit: Auch wenn die Aufgaben vielseitig sind, verlierst du nicht den Fokus auf das was gerade wirklich wichtig ist





Worin du dich mit uns austoben kannst:

Online Marketing:

Entwicklung und Steuerung von Google Ads und Instagram Ads

SEO Marketing in Zusammenarbeit mit unserer SEO-Agentur

Strategische Weiterentwicklung und Optimierung des Marketings

Strategie:

optisch ansprechende Shareables für unsere Social-Media-Kanäle auf Basis unseres Brand Designs

Weiterentwicklung der Marke Green Me Up

Grafik und Design:

Entwicklung von Druckmedien und Verpackungselementen

Bildbearbeitung und Fotografie

Content:

Web- und Werbetexte im Markenstil für Werbematerialien

Posts und Content-Häppchen für Blog und Social Media

Datenbankpflege





Warum du mit uns durchstarten solltest:

Gestaltungsmöglichkeiten: Wir bieten dir viel Raum für deine eigene Ideen

Job mit Sinn: Mach mit uns die Welt ein bisschen grüner!

Arbeiten, wo andere Urlaub machen: Mit uns arbeitest du in wunderschönen Büroräume in restaurierter Scheune direkt am Niederrhein

Deluxe-Pendeln: Zu uns führt dein azyklischer Arbeitsweg raus aus der Stadt

Flexible Arbeitszeiten: 9 to 5 ist nicht nötig – es sein denn, für dich passt das am besten

Homeoffice: selbstverständlich und die Hardware für Deinen neuen Job suchst Du Dir selber aus!

Startup mit solidem Boden: Eigenfinanziert und mit solidem Geschäftsmodell bieten wir dir die nötige Sicherheit

Möchtest du mehr über Green Me Up! erfahren? Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen!

Sonja Dümmen

Gründerin und Geschäftsführerin