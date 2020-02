Social Media Creative (m/w/d) GREENTECH FESTIVAL bei GREENTECH SHOW GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Januar 2020

Über uns

Unter dem Hashtag #CelebrateChange begeistert das GREENTECH FESTIVAL für eine nachhaltige Zukunft. Zusammen mit großen Partnern wie der Formula E und der Telekom (Magenta Street Gigs) erreichten wir in unserer Erstveranstaltung im Mai dieses Jahres mehrere zehntausende Menschen auf dem ehemaligen Flughafengelände in Tempelhof. Das Festival besteht neben dem Formula E Rennen u. a. aus der EXHIBITION (mit Ausstellern wie Volocopter, Tesla, DB, Allianz, Google), der CONFERENCE (mit Speakern wie Asher Jay, H.R.H. Crownprince Haakon of Norway, Prof. Dr. Johan Rockström, EU Kommissarin Violeta Bulc) und den GREEN AWARDS (mit Laudatoren wie Til Schweiger, Florian David Fitz, Veronica Ferres, Andreas Scheuer). Wir blicken auf eine 12-jährige Historie zurück (Awards) und möchten mit Ihnen die Veranstaltung internationalisieren. Unser internes Team besteht aus 10 hoch motivierten Mitarbeitern.

Entwickel mit uns das GREENTECH FESTIVAL und übernehme das Social Media Management.





Arbeiten beim GREENTECH FESTIVAL bedeutet

Zusammenarbeit mit internationalen Agenturen und Partnern

Attraktive Arbeitsatmosphäre in einem professionellen und dynamischen Team

Den besten Arbeitsort in Deutschland im Herzen der Innovationsszene Berlins







Deine Aufgaben umfassen

(Weiter-)Entwicklung der übergreifenden Social Media-Strategie

Content Creation: Eigenständige Planung und Umsetzung redaktioneller Inhalte für alle GREENTECH FESTIVAL Social Media Kanäle (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn und Youtube)

Detaillierte Erstellung eines Content-/ Redaktionsplans, Entwicklung von Konzepten, Moodboards, Bild- und Textideen

Entwicklung und Umsetzung von ganzheitlichen digitalen Kommunikationskonzepten zur Partnerakquise, Partnerbindung und Partneraktivierung

Community Management der Social Media-Kanäle

Planung und Umsetzung von Kooperationen mit Influencern

Monitoring und Analyse der Social Media-Kanäle

Recherche zu aktuellen Social Media-Trends, Test und Bewertung von neuen Plattformen







Dein Profil

ein bis zwei Jahre strategische und operative Erfahrung im Bereich Social Media Management

Journalistisches Verständnis, Kommunikationsgeschick, sehr gute Ausdrucksweise, Rechtschreibsicherheit in Deutsch und Englisch

Grundlegende Kenntnisse von Monitoring- und Analytik-Tools

Konzeptionelles und analytisches Denken, proaktive Arbeitsweise und Verantwortungsbewusstsein sowie Teamorientierung

Offenes, kommunikatives Auftreten

Gute Kenntnisse in Adobe Photoshop und InDesign sind von Vorteil

Wir freuen uns auf deine schriftliche Bewerbung!

Bitte als PDF mit Gehaltsvorstellungen und Eintrittstermin.