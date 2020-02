(Senior) Business Analyst / Berater (m/w/d) - Business Intelligence bei Gruner+Jahr GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Februar 2020

Die G+J Medien GmbH (part of Gruner+ Jahr) freut sich auf Dich als

(Senior) Business Analyst / Berater (m/w/d) Schwerpunkt Business Intelligence

ab sofort // unbefristet //







Dabei kannst Du uns unterstützen

Du bist für die Weiterentwicklung unserer innovativen Systemlandschaft (Schwerpunkt: BI-/Data Lösungen) im Bereich der Mediavermarktung verantwortlich

Du setzt in enger Abstimmung mit den Entwicklern neue Ideen um und fungierst als Schnittstelle zwischen den Fachabteilungen - und das in einem agilen und teamorientierten Umfeld

Du übernimmst bei größeren Themen die Projektleitung eines interdisziplinären Teams aus Fachbereich und IT

Du testest dabei genauso selbstverständlich die von Dir erdachten Lösungen vor dem Going Live

Du hast ein Händchen für die Moderation von Workshops und verstehst Dich als hilfsbereiter und kompetenter Ansprechpartner für die von Dir betreuten Themen







Das bringst Du mit

Du besitzt ausgeprägte analytische Fähigkeiten und eine pragmatische, lösungsorientierte Arbeitsweise

Du hast Erfahrung beim Einsatz von SAP Business Objects, IBM Cognos, Microsoft PowerBI und/oder Tableau

Du kannst Dich schnell in komplexe Aufgabengebiete und Technologien einarbeiten

Du hast Spaß am Umgang mit Daten und Menschen







Damit überzeugen wir Dich

Wir integrieren Dich von Tag 1 in unser agiles Team und Du übernimmst schnell Verantwortung

Wir leben flexible Arbeitszeiten – Mobiles Arbeiten ist für uns kein Fremdwort

Wir punkten mit einem lebendigen und inspirierenden Arbeitsumfeld in Deutschlands größtem Verlagshaus, direkt an der Elbe

Wir ermöglichen Dir, ein Teil der einmaligen Wachstumsgeschichte der Ad Alliance zu sein und sie aktiv mitzugestalten

Wir bieten vielfältige Weiterbildungsprogramme

Wir verfügen über umfangreiche Sportangebote von Fußball bis Segeln und ein hausinternes Fitnesscenter: Für jeden ist etwas dabei







Gruner + Jahr – das sind große Medien und Marken wie STERN, BRIGITTE, GEO, GALA, ELTERN, BARBARA, CHEFKOCH, FLOW, BEEF! oder 11 FREUNDE. Uns geht es immer schon darum, neue Maßstäbe zu setzen und nah am Puls der Zeit zu sein. Und weil dieser Puls heute schneller schlägt, entwickeln auch wir mit hoher Schlagzahl neue Produkte und Geschäfte und geben ihnen Raum zu wachsen. Dazu brauchen wir Menschen mit Einfällen, Mut, Tempo. Was wir bieten? Im Konzern mit Bertelsmann einen der hervorragendsten Arbeitgeber des Landes.

Wenn Du glaubst, dass Du genau richtig für diesen Job bist, dann hast Du die wichtigste Anforderung bereits erfüllt.

Wir freuen uns über Bewerbungen von Menschen, die zur Vielfalt unseres Unternehmens beitragen.

