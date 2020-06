Projektmanager (m/w/d) - Digitale Produkte bei gut.org gAG

Frühestmöglicher Eintrittstermin Juli 2020

Verändere mit uns die Welt!

betterplace.org ist Deutschlands größte Spendenplattform. Seit 2007 ermöglichen wir Menschen, Hilfsorganisationen und Unternehmen, Gutes besser zu tun. Doch tatsächlich sind wir viel mehr als eine Online-Plattform. Gemeinsam mit dir wollen wir nicht weniger als die Welt bewegen. Und wir haben noch viel vor. Bist du dabei?

In unserem Bereich Produktmanagement konzipieren wir digitale Lösungen für das gesellschaftliche Engagement der Zukunft. Zur Verstärkung dieses Teams und zur Betreuung von Großprojekten suchen wir eine*n

Projektmanager*in Digitale Produkte

ab sofort / vorerst befristet auf 12 Monate / 20-30 Stunden/Woche / Berlin





Deine Verantwortung

Du bist für die fortlaufende Koordination aller beteiligten internen Stakeholder, wie unsere Unternehmenskooperationen, Kommunikation oder Support verantwortlich, bildest die Schnittstelle zu unseren Partnern und treibst einzelne inhaltliche Pakete selbst mit voran. Dabei wirkst du an zukunftsweisenden Produkten mit, die einen nachvollziehbaren, sozialen Impact entwickeln.





Deine Aufgaben

Abteilungsübergreifende Koordination von langfristigen/größeren Kooperations-Projekten

Kommunikation an und Organisation aller Stakeholder (intern und extern) in den entsprechenden Projekten inkl. Erstellung und Leitung von Terminen sowie Nachhalten der besprochenen Aufgabenpakete

Planung von Ressourcen zur Einhaltung von Milestones und Projektzielen

Erstellung von Reportings

Recherche und Erstellung von Konzepten und Maßnahmen, die zur Umsetzung des Projektes benötigt werden (z.B. Marktrecherche)





Dein Profil

Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung in der Planung, Steuerung und Kontrolle von komplexen Online-Projekten, idealerweise Erfahrung mit Konzernstrukturen

Fundierte Kenntnisse der notwendigen Techniken und Werkzeuge für effektives Projektmanagement

Leidenschaft für digitale Medien und Produkte. Idealerweise hast du Expertise im digitalen Produktmanagement.

Erfahrung und Freude am Umgang mit externen Partnern

Du wirst geschätzt für deine Durchsetzungsfähigkeit, dein Durchhaltevermögen und deine zuverlässige Arbeitsweise.

Du hast ein selbstbewusstes und gleichzeitig empathisches Auftreten und kannst hervorragend in Deutsch kommunizieren – gute Englischkenntnisse sind wünschenswert.





Was dich erwartet

Eine verantwortungsvolle Aufgabe, an der du wachsen wirst. Auf unserem Spendenmarktplatz sind mehr als 30.000 Hilfsprojekte aktiv, die bereits über 100 Millionen Euro Spenden von Einzelpersonen und Unternehmen gesammelt haben. Mit diesem Geld wurde viel Gutes bewirkt – darauf sind wir stolz.

Kolleg*innen , mit denen du dich weiter entwickelst und die sich durch dich weiterentwickeln. Das funktioniert vor allem, weil wir es zusammen tun und weil wir Spaß dabei haben – in regelmäßigen Retrospektiven, mit organisiertem Wissensaustausch und ehrlichem Feedback, über gezielte Weiterbildungen und bei Team-Veranstaltungen.

, mit denen du dich weiter entwickelst und die sich durch dich weiterentwickeln. Das funktioniert vor allem, weil wir es zusammen tun und weil wir Spaß dabei haben – in regelmäßigen Retrospektiven, mit organisiertem Wissensaustausch und ehrlichem Feedback, über gezielte Weiterbildungen und bei Team-Veranstaltungen. Gute Laune, offene Ohren – offene Türen sowieso, weil Großraumbüro in Berlin-Kreuzberg – und Raum für Eigeninitiative. Egal, ob du findest, dass das nächste Teamfrühstück vegan sein sollte, du unseren Wertekompass mitgestalten möchtest oder du Hilfe von einem*r Expert*in brauchst, der*die über unser Netzwerk leicht zu finden ist.

Projekte wie diese, die wir in den letzten Monaten umgesetzt haben: unser Angebot für Charity-Livestreaming, betterplace.me, unsere Discover-Welt, die Corona-Hilfeseite der Sparkassen und ing.betterplace.org.





Du scharrst mit den Hufen? Los geht’s!

Was macht dich zu einer*einem guten Projektmanager*in für betterplace.org? Was bringst du uns mit? Schreibe deine Antworten auf diese Fragen gern in eine persönliche Ansprache (ohne Foto) und nutze unser Online-Bewerbungsformular. Wir sind gespannt darauf, dich kennenzulernen! Mehr zu uns und was du erwarten kannst, liest du hier.

Bei Fragen kontaktiere Claudia gern per Telefon (030 7676448854) oder E-Mail (jobs@betterplace.org) – ansonsten kannst du hier direkt unser Online-Formular nutzen.

Und ganz selbstverständlich: Wir freuen uns über Bewerbungen aller Interessierten, unabhängig von Herkunft, Alter, Religionszugehörigkeit, sexueller Identität oder einer Behinderung, und aller Menschen mit Migrationsgeschichte sowie People of Colour.