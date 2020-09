Gründungsberater (m/w/d) bei Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf / Center for Entrepreneurship Düsseldorf (CEDUS)

Frühestmöglicher Eintrittstermin Oktober 2020

Die Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (HHU) sucht für das Center for Entrepreneurship Düsseldorf (CEDUS) zum nächstmöglichen Zeitpunkt zwei Gründungsberater/innen (m/w/d)

(100 %, EG 14 TV-L)

Die Anstellung erfolgt im Rahmen des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes (WissZeitVG) zunächst befristet bis zum Projektende am 30.04.2024 mit der Option der Verlängerung.

Das CEDUS ist als zentrale Betriebseinheit die Anlaufstelle innerhalb der HHU für praktische Fragen der beruflichen Selbstständigkeit. Aufgabe des CEDUS ist es, an der HHU für das Thema Unternehmensgründung zu sensibilisieren und Gründungsinteressierte auf ihrem Weg zum eigenen Unternehmen umfassend zu unterstützen. Das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen fördert finanziell den weiteren Ausbau des CEDUS als begleitende Maßnahme der Initiative „Exzellenz Start-up Center“.







Ihre Aufgabenschwerpunkte sind

Beratung und Coaching von Gründerinnen und Gründern, insb. fachspezifische Unterstützung von Gründungswilligen bei der strategischen und operativen Planung sowie bei der Umsetzung des Gründungsvorhabens

Aufbau eines Netzwerks von Experten/innen, Mentoren/innen, Coaches, Referenten/innen

Zusammenarbeit mit Angehörigen der HHU sowie Organisationen insb. im Düsseldorfer Startup Ökosystem

Entwicklung, Planung und Durchführung von Veranstaltungen zur Sensibilisierung mit der Gründungsthematik

Besuch von Veranstaltungen (auch abends) des Düsseldorfer Startup-Ökosystems







Wir erwarten als notwendige Voraussetzung

Ein abgeschlossenes wissenschaftliches Studium in einem naturwissenschaftlichen und/oder wirtschaftswissenschaftlichem Fachbereich

Fundierte Erfahrung in der Beratung von Gründungsprojekten oder in der Begleitung von Technologietransferprojekten

Sehr gute Methodenkenntnisse im Bereich der Unternehmensgründung (z.B. Identifizierung und Bewertung von Gründungsideen, Konzepte der Geschäftsmodellentwicklung) und/oder des Technologietransfers

Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift







Die Universität bietet

Eine verantwortungsvolle Tätigkeit als Kompetenzträger/in der Universität beim wichtigen Thema der Gründungsförderung

Ein kollegiales Team aus mehreren Fachdisziplinen

Eine Einstellung als Tarifbeschäftigte/r bis zu EG 14 TV-L, je nach Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen, in Vollzeit mit derzeit 39,83 Wochenstunden suchen eine Persönlichkeit mit positiver Einstellung zu Gründungsideen, Innovation und Digitalisierung und einem guten Verständnis für die Besonderheiten von Gründungsprojekten im universitären Umfeld. Bestenfalls waren Sie bereits selber in Gründungsvorhaben involviert und verfügen über ein Netzwerk in der (regionalen) Startup-Szene. Sie nutzen Office-Anwendungen ganz selbstverständlich und bewegen sich gerne auf Social-Media-Portalen. Sie arbeiten gerne eigenverantwortlich und zeichnen sich als Teamplayer aus. Ein souveränes Auftreten, eine ausgeprägte Kommunikationsstärke und Empathie den unterschiedlichen Zielgruppen - insb. im universitären Umfeld – gegenüber wird erwartet.

Die Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf strebt eine Erhöhung des Frauenanteils an. Bewerbungen von Frauen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung daher bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. Die Bewerbung geeigneter Schwerbehinderter und gleichgestellter behinderter Menschen im Sinne des SGB IX ist erwünscht. Die Heinrich-Heine-Universität vertritt das Prinzip Exzellenz durch Vielfalt. Sie hat die „Charta der Vielfalt“ unterzeichnet und erfolgreich am Audit „Vielfalt gestalten“ des Stifterverbandes teilgenommen. Sie ist als familiengerechte Hochschule zertifiziert und hat sich zum Ziel gesetzt, die Vielfalt ihrer Mitarbeiter*innen zu fördern.

Für Rückfragen zur Ausschreibung steht Ihnen der Geschäftsführer des CEDUS, Arne Bergfeld (Tel. 0211 81-10301), gern zur Verfügung.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann richten Sie bitte Ihre aussagefähige und vollständige Bewerbung in einem einzelnen PDF-Dokument unter Angabe der Kennziffer 135.20 - 3.1 bis zum 19.10.2020



per Mail

oder per Post an



Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Center for Entrepreneurship Düsseldorf (CEDUS)

Universitätsstr. 1, 40225 Düsseldorf

Wir bitten darum, Bewerbungsunterlagen nur in Kopien und nicht in Mappen vorzulegen, da die Unterlagen nicht zurückgesandt werden. Diese werden nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist datenschutzgerecht vernichtet.