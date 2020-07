Business Development Manager (m/w/d) bei Helpling GmbH & Co. KG

Frühestmöglicher Eintrittstermin August 2020

Über uns

Helpling ist Europas führender Marktplatz für haushaltsnahe Dienstleistungen, mit dem Sitz im Herzen Berlins. Unsere Vision ist es, haushaltsnahe Dienstleistungen so einfach und transparent wie möglich zugänglich zu machen. Zeitintensives Suchen nach einer Reinigungskraft gehört von nun an der Vergangenheit an: Kunden können über die Website oder App in weniger als 60 Sekunden eine geprüfte und versicherte Reinigungskraft buchen. Darüber hinaus vermittelt Helpling über Partnerunternehmen weitere haushaltsnahe Dienstleistungen, wie z. B. professionelle Fensterreinigung, Möbelaufbau oder Malerarbeiten.

Seit dem Frühjahr 2020 bieten wir zudem unseren Service auch für Geschäftskunden an und haben das Ziel, den stark fragmentierten europäischen Facility-Management-Markt zu digitalisieren.

Helpling ist in 10 Ländern vertreten: Australien, Deutschland, Frankreich, Schweiz, Großbritannien, Irland, Italien, Niederlande, Singapur und in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE).

Wenn du als Business Development Manager (m/w/d) etwas bewegen und eine ganze Branche verändern möchtest, dann bist du in unserem Berliner Headquarter genau richtig!





Deine Aufgaben

Du verantwortest unsere Business Development Initiativen und Projekte innerhalb des Headquarters und reportest direkt an das Management

Du arbeitest sehr eng mit allen Unternehmensbereichen zusammen und erkennst so das Potential neuer Business Development Strategien

Du analysierst verschiedene Märkte und unterstützt bei der kontinuierlichen Weiterentwicklung von Helpling, aber auch bei der Entwicklung neuer Geschäftszweige

Du nimmst aktiv an der Planung, Koordination und Evaluation neuer Prozesse und Strukturen teil

Du kommunizierst mit unseren Partnern und Kunden, analysiert auftretende Probleme und entwickelst eigenständig optimale Lösungen

Durch die Übernahme von Verantwortung ab Tag 1 sowie durch die enge Zusammenarbeit mit dem Management Team steht dir eine steile Lernkurve bevor





Dein Profil

Du hast dein Studium im Bereich Marketing, Business Administration oder Economics mit sehr gutem Erfolg abgeschlossen

Idealerweise konntest du bereits erste praktische Erfahrungen im Bereich Business Development, in einem Start-up oder in der Unternehmensstrategie sammeln und möchtest später eventuell sogar selbst etwas gründen

Du verfügst über eine absolute Hands-on Mentalität, sehr gute analytische Fähigkeiten und bist ausgesprochen kommunikationsstark

Gegenüber Kunden und externen Partnern trittst du professionell und kompetent auf

Du kommunizierst auf Deutsch und Englisch fließend





Unser Angebot

Helpling ist eines der spannendsten Start-ups Berlins mit einem zukunftsweisenden Produkt und starken Investoren, die uns bei unserem Wachstum zur Seite stehen

Du kannst deine eigenen Idee einbringen und übernimmst schnell Verantwortung

Du arbeitest in einem internationalen Team mit flachen Hierarchien und schnellen Entscheidungswegen

...dabei hast du die Chance dich täglich weiterzuentwickeln und von exzellenten Kollegen zu lernen

Neben der Arbeit dürfen Getränke, Müsli, Obst, Teamevents, BBQS, Parties, Kicker- & Tischtennisturniere natürlich nicht fehlen

Wenn diese Rolle genau nach Dir klingt, dann schick uns Deine Unterlagen (CV, Anschreiben, Zeugnisse) unter Angabe deines möglichen Starttermins und deiner Gehaltsvorstellungen!