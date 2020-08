Senior SEO Manager (m/w/d) bei Helpling GmbH & Co. KG

Frühestmöglicher Eintrittstermin Oktober 2020

Über uns

Helpling ist Europas führender Marktplatz für haushaltsnahe Dienstleistungen, mit dem Sitz im Herzen Berlins. Unsere Vision ist es, haushaltsnahe Dienstleistungen so einfach und transparent wie möglich zugänglich zu machen. Zeitintensives Suchen nach einer Reinigungskraft gehört von nun an der Vergangenheit an: Kunden können über die Website oder App in weniger als 60 Sekunden eine geprüfte und versicherte Reinigungskraft buchen. Darüber hinaus vermittelt Helpling über Partnerunternehmen weitere haushaltsnahe Dienstleistungen, wie z. B. professionelle Fensterreinigung, Möbelaufbau oder Malerarbeiten.Gegründet wurde Helpling im Januar 2014 von Benedikt Franke und Philip Huffmann. Zu unseren Investoren gehören mitunter Internet-Pioniere wie Rocket Internet, Mangrove Capital und Lakestar. Helpling ist in 10 Ländern vertreten: Australien, Deutschland, Frankreich, Schweiz, Großbritannien, Irland, Italien, Niederlande, Singapur und in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE).





Deine Aufgaben

Du bist Teil unseres globalen Marketing Teams im Berliner Headquarter und verantwortest die Strategie und die Roadmap für unser On- und Offpage SEO für alle Märkte

Du analysierst Keywords, Segmentierungen und Kampagnenentwicklungen und hast die Performance deiner SEO Strategie immer im Blick

Du hast einen starken Fokus auf unseren Traffic und unsere Sichtbarkeit, verlierst aber auch die Conversion Rate, semantische Auszeichnungen und die Crawlability nie aus den Augen

Du erstellst, analysierst und überwachst relevante KPIs und leitest auf dieser Basis Maßnahmen ab

Du beobachtest den Markt und die aktuellen SEO-Entwicklungen, erkennst zukünftige Trends und reagierst auf diese eigenständig

Du arbeitest eng mit anderen Teams, wie BI, Product, Operations und IT zusammen und bist erster Ansprechpartner bei allen SEO Themen





Dein Profil

Du hast bereits 3 Jahre Erfahrung in einer ähnlichen Rolle sammeln und dabei tiefgehendes Wissen über Search Engine Algorithmen und Search Engine User Behavior aufbauen können

Deine Google Analytics Skills sind weit fortgeschritten und Crawl Budgets sowie Site Structure Optimisation sind keine Fremdworte für Dich - grundlegende HTML Skills und Kenntnisse in Java Script sind ein Plus

Du verfügst über sehr gute analytische Fähigkeiten, arbeitest strukturiert und liebst A/B tests

Du arbeitest selbstständig, ergebnisorientiert und zeichnest dich durch eine ausgeprägte Hands-On Mentalität aus

Du sprichst und schreibst Deutsch auf Muttersprachniveau und hast sehr gute Englischkenntnisse





Was wir dir bieten

Du arbeitest in einem internationalen Team mit flachen Hierarchien und schnellen Entscheidungswegen in einem der spannendsten Start-ups von Berlin

Wir garantieren eine hohe Lernkurve, interessante Aufgaben und viel Verantwortung vom ersten Tag an

Zentral gelegenes Office direkt im Herzen von Berlin

Eine gute Work-Life-Balance und ein kompetitives Gehaltspaket

Yoga Kurs, täglich frisches Obst, Getränke, Nüsse, Müsli sowie regelmäßige Teamevents, BBQs, Tischkicker und Tischtennis





Wenn diese Rolle genau nach dir klingt, dann schick uns deine Unterlagen (CV, Anschreiben, Zeugnisse) unter Angabe deines möglichen Starttermins und deiner Gehaltsvorstellungen!