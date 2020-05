Senior Associate (m/w/d) im Bereich Tech & Transformation bei Hering Schuppener Consulting Strategieberatung für Kommunikation GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Mai 2020

Über uns

Hering Schuppener Consulting ist eine der führenden strategischen Kommunikationsberatungen in Europa und der Marktführer in Deutschland, mit Büros in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt und Brüssel. Auf unsere Stärken vertrauen Unternehmen, wenn es auf Kommunikation besonders ankommt, z.B. bei Kapitalmarkttransaktionen, bei der Bewältigung von Krisen oder beim Aufbau und Schutz ihrer Reputation.

In unserem Tech & Transformation Team in Berlin verbinden wir tiefgreifende Kenntnisse über die Startup- und Tech-Landschaft mit Erfahrungen aus langjähriger Kommunikationsberatung für DAX30-Unternehmen. Wir begleiten Startups auf ihrem Wachstumspfad zum Grownup. Wir verstehen die Sprache und das Tempo von aufstrebenden Unternehmen und unterstützen sie nicht nur bei ihrer Positionierung im Startup-Ökosystem. Wir helfen ihnen, an den Finanzmärkten auf sich aufmerksam zu machen, im politischen Kontext Gehör und Anerkennung für ihren gesellschaftlichen Beitrag zu finden.







Ihre Aufgaben

Entwicklung und Umsetzung von Kommunikationsstrategien für nationale und internationale Startups, Venture-Capital-Fonds und Konzerne in Fragen der strategischen Unternehmenskommunikation und Positionierung

Analyse der Reputation von Unternehmen und Vorständen unter anderem im digitalen Raum und Entwicklung von darauf aufbauenden Positionierungsstrategien

Unterstützung unserer Teams bei der Kundenakquise und Setzen von Impulsen für die Weiterentwicklung bestehender Mandate

Leisten eines Beitrags zur Ausbildung unseres Teams







Ihr Profil

Mit ausgezeichnetem Erfolg abgeschlossenes Hochschulstudium

Mehrjährige relevante Berufserfahrung in den Bereichen Startup, Venture-Capital, Journalismus, Beratung oder Unternehmenskommunikation

Begeisterung für die Startup-Welt ebenso wie für technische Entwicklungen, wirtschaftliche Zusammenhänge sowie digitale Kommunikation

Kenntnisse um den Beitrag von Kommunikation zu einer erfolgreichen digitalen Transformation

Teamplayer und Beraterpersönlichkeit mit überzeugendem Auftreten und Offenheit für eine sich schnell verändernde Kommunikationswelt

Hohe Projektmanagementkompetenz, kundenorientiertes und unternehmerisches Denken und Handeln

Verhandlungssichere Deutschkenntnisse, stilsicherer Umgang mit der englischen Sprache dank längerer Auslandsaufenthalte







Das bieten wir Ihnen

Spannende Aufgaben, attraktive Entwicklungsperspektiven und Gestaltungsspielräume in einem inspirierenden, teamorientierten und internationalen Arbeitsumfeld

Vertiefung Ihrer Expertise im Hinblick auf verschiedene Branchen und Kompetenzbereiche durch die enge Zusammenarbeit unserer integrierten Projektteams über verschiedene Standorte hinweg

Kontinuierliche Weiterbildungsmöglichkeiten (Hering Schuppener Academy)





Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung. Bitte fügen Sie dieser ein Anschreiben, einen aktuellen Lebenslauf sowie relevante Abschluss-/Arbeitszeugnisse bei.

Für weitere Fragen steht Ihnen Sonja Schmidt unter +49 69 92187427 oder sschmidt@heringschuppener.com gerne zur Verfügung.