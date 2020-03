Chief Executive Officer (CEO) (m/w/d) bei Holistic Works / GP People GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Juli 2020

Holistic Works ist ein spezialisierter Recruiting- und HR-Dienstleister mit Fokus auf Startups und mittelständische Unternehmen. Als People & Business Partner bieten wir die Übernahme von Recruiting Outsourcing Prozessen in Frühphasen von Startups sowie die Unterstützung laufender HR-Maßnahmen an. Darüber hinaus beraten wir Organisationen bei der Gestaltung und Implementierung von HR Strukturen, Tools & Prozessen entlang des kompletten People Lifecycles.

Über unseren Kunden

Als einer der größten Investoren für Büroimmobilien in Europa, möchten wir durch unsere PropTech Ausgründung das führende digitale Ökosystem für Büroimmobilien aufbauen und so täglich spürbaren Mehrwert im Arbeitsalltag der Gebäudenutzer stiften!

Für unsere PropTech Ausgründung am Standort Hamburg suchen wir zum nächstmöglichen Termin einen ambitionierten CEO (m/w/d), der seine unternehmerische Vision mit uns in die Realität umsetzen will.

Geschäftsmodell und Ausgründung



Der Büroimmobilienmarkt befindet sich im Umbruch: Mehr als 125.000 Nutzer in unseren Bürogebäuden auf der einen Seite – hunderte Start-Ups und Dienstleister auf der anderen Seite, die um die Schnittstelle zu unseren Gebäudenutzern kämpfen. Aufgrund proprietärer Lösungen schaffen es die einzelnen Akteure derzeit nicht vollumfänglich die vorhandenen Flächen für die Nutzer optimal zu gestalten.

Unsere Lösung: Eine digitale Serviceplattform für Büroimmobilien, mit der wir die Interaktion zwischen Gebäudenutzern, Gebäuden und Eigentümern orchestrieren. So schaffen wir es die vorhandenen Flächen für unsere Kunden effizienter zu nutzen.

Aufgabengebiet und Verantwortlichkeiten



Wir suchen Dich, als erfahrenen, unternehmerischen Charakter, der die Ausgründung mit Hilfe unseres exklusiven Marktzugangs aufbaut und skaliert.

Zusammen mit dem CTO, der Teil der Geschäftsführung sein wird, startest Du mit einer ambitionierten Roadmap und entwickelst entlang von konkreten Use Cases und auf Basis einer modernen Technologieplattform ein skalierbares Geschäftsmodell. Gemeinsam erkennt ihr die Marktpotentiale und treibt den Aufbau sowie die Skalierung der Ausgründung voran – mit einem starken Partner stets an Eurer Seite.

In Einzelnen verantwortest Du als CEO folgende Themen:

Business Development : Du baust das Unternehmen auf und entwickelst das Geschäftsmodell strategisch weiter. Angefangen mit der Umsetzung des ersten Use Cases, entwickelst Du sukzessive die strategische Roadmap anhand von Marktopportunitäten und Kundenbedürfnissen

: Du baust das Unternehmen auf und entwickelst das Geschäftsmodell strategisch weiter. Angefangen mit der Umsetzung des ersten Use Cases, entwickelst Du sukzessive die strategische Roadmap anhand von Marktopportunitäten und Kundenbedürfnissen Finanzen und Controlling : Du verantwortest die Profitabilität sowie das Wachstum der Ausgründung. Dabei vertrittst Du insbesondere das Controlling und Accounting gegenüber den Shareholdern

: Du verantwortest die Profitabilität sowie das Wachstum der Ausgründung. Dabei vertrittst Du insbesondere das Controlling und Accounting gegenüber den Shareholdern Sales und Acquisition Management : Du definierst und priorisierst die Kundenzielgruppe für jede Wachstumsstufe, treibst hauptverantwortlich das Kundenwachstum voran und koordinierst erforderliche Marketing- sowie Kommunikationsaktivitäten

: Du definierst und priorisierst die Kundenzielgruppe für jede Wachstumsstufe, treibst hauptverantwortlich das Kundenwachstum voran und koordinierst erforderliche Marketing- sowie Kommunikationsaktivitäten Rollout-Management / Operations : Du etablierst ein effizientes Betriebsmodell, das eine erfolgreiche operative Umsetzung der Use Cases ermöglicht und steuerst die Ressourcen und Partner

: Du etablierst ein effizientes Betriebsmodell, das eine erfolgreiche operative Umsetzung der Use Cases ermöglicht und steuerst die Ressourcen und Partner Human Resources: Gemeinsam mit dem CTO verantwortest Du die Rekrutierung, Aufbau, Führung und Weiterentwicklung des benötigten Mitarbeiterportfolios und der erforderlichen Capabilities

Anforderungsprofil



Unternehmergeist mit leidenschaftlicher Begeisterung, Motivation und „Hands-On“-Mentalität für den Aufbau sowie Skalierung einer PropTech Ausgründung

Mehrjährige Berufserfahrung im Aufbau von Plattform-Geschäftsmodellen (B2C / B2B / B2B4C), idealerweise in leitender Funktion

Erfahrung mit der Führung von dynamischen Teams und dem Aufbau skalierender Organisationen (wünschenswert in einer „Early-Stage-Phase“ eines Start-Ups / Corporate Ventures)

Ausgeprägte strategische Kompetenz mit dem Blick für das Wesentliche und dem sicheren Gespür für erfolgreiche Geschäftsmodelle

Hohe Kunden- und Marktorientierung sowie umfängliches Verantwortungsbewusstsein für Team und Unternehmen

Starke Persönlichkeit mit sicherer Kommunikations- und Repräsentationsfähigkeit, optimistisch und überzeugend, ohne Scheu vor Wettbewerb

Persönliches Netzwerk in der FinTech- und/oder PropTech-Szene wünschenswert

Kooperativer Führungsstil mit der Fähigkeit integrativ mit externen und internen Partnern zusammen zu arbeiten

Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft, Wirtschaftsingenieurwesen, IT, Immobilienwirtschaft oder einem verwandten Studiengang

Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Was wir Dir bieten

Die einmalige Chance, ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell von Anfang an zu prägen und zu einem europaweiten PropTech-Player aufzubauen

Einen hohen Grad an Entscheidungsfreiheit gepaart mit der Sicherheit des starken Partners

Ein attraktives Vergütungspaket mit Partizipation am Unternehmenserfolg

Ein projekthaftes Delivery Team, das alle notwendigen Skills für die MVP Umsetzung abdeckt und Dir zur Seite steht, den professionellen Aufbau eines eigenen Teams zu gewährleisten

Eine erstklassige „Homebase“ mit moderner Technik und Ausstattung in Hamburg

Erfahrene Sparringspartner sowie ein einzigartiges Netzwerk in der Immobilienbranche

Kontakt

Interessiert und neugierig? Dann freuen wir uns über Deine Kontaktaufnahme. Für Fragen vorab stehen wir Dir gerne unter jobs@holisticworks.de zur Verfügung.

Ansprechpartner ist Maren Ahmerkamp