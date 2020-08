Vollzeit: Full Stack Developer (m/w/d) bei HQLabs GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin September 2020

Wir sind HQLabs und wir bauen smarte Business-Software. Unser erstes Produkt (das HQ) ist eine der am schnellsten wachsenden Softwarelösungen für Agenturen und Beratungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mit unserem neuen Produkt (awork) proben wir die Revolution unter den Produktivitätstools.

Du hast Bock auf modernes Software Development, willst dich einbringen und Ideen verwirklichen? Dann bist du bei HQLabs genau richtig. 💪 In unserem coolen Office in der Hamburger Innenstadt arbeitest du eng mit den Frontend- und Backend-Team zusammen. Du konzipierst die technologische Basis für neue Features und setzt diese um.

Technologie:

.NET core

Kubernetes

Microservices

Service Bus

SQL, MongoDb, Redis

und vieles mehr…





Das können wir dir bieten:

Hochwertige Hardware deiner Wahl zum Entwickeln

Ein professionelles und motiviertes Team mit großem Wir-Gefühl

Regelmäßige Team-Events, guter Kaffee, frisches Obst und kalte Getränke

Flexible Arbeitszeiten, die Möglichkeit im Home-Office zu arbeiten

Ein Office in zentraler Lager in der Hamburger Innenstadt

Alles was zu einem klischeemäßigen Start-up dazugehört 😉 (Tischtennisplatte, Beer Pong-Turniere, Sitzsäcke im Office usw.)





Das solltest du mitbringen:

Mehrjährige Erfahrung mit .NET core oder .NET Framework

Erfahrung im Unit & Integration Testing

Erfahrung im Umgang mit API’s

HTML und Javascript basics

Eine zuverlässige Arbeitsweise und einen hohen Qualitätsanspruch an die eigene Arbeit

Motivation, die eigenen Ideen einzubringen

Ausgeprägtes Kommunikationsvermögen und Spaß an der Teamarbeit

Das erwartet dich:

Du entwickelst neue Microservices für awork mit .NET core

Implementieren neuer Features in bestehenden Services

Konzeption der technischen Realisierung von neuen Features

Wartung und Weiterentwicklung der bestehenden Kubernetes Infrastruktur

Arbeit in einem motivierten Dev Team auf Basis von Scrum & Kanban

Das sind wir:

Wir arbeiten in bester Lage in den Colonnaden in Hamburg – mit Planten un Blomen direkt um die Ecke und super Anbindung an U1, U2 und den Bahnhof Dammtor. Unsere Team-Familie ist mittlerweile auf ca. 30 Kollegen gewachsen, der Gründergeist steckt tief in uns: Jeden Tag versuchen wir uns, unsere Software ein Stückchen besser zu machen.

Die Stelle passt perfekt zu dir? Du möchtest uns helfen unsere Produkte noch besser zu machen? Dann bewirb dich! Schick uns dazu einfach deine Bewerbung inkl. Lebenslauf per E-Mail.



HQLabs GmbH

Colonnaden 41

20354 Hamburg