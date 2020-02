Growth Marketing Manager (m/f/d) für Digital Health Startup bei HRTBT Medical Solutions GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Februar 2020

Heartbeat ist ein Digital Health Startup mit Offices in Berlin, Köln und London. Wir arbeiten in hoch motivierten Teams jeden Tag daran, unsere Vision eines besseren Gesundheitssystems zu verwirklichen! Wir sind der führende Softwareanbieter in Deutschland für digitale Patientenbefragungen und klinische Dokumentation. Heartbeat ermöglicht Ärzten und Patienten, Behandlungsergebnisse langfristig zu verfolgen, um sowohl die Qualität der Behandlung als auch die Lebensqualität der Patienten zu verbessern.



Wir suchen einen erfahrenen Growth Marketing Manager (m/w/d) zur Verstärkung unseres Marketingteams in Berlin.







Dein Beitrag zu unserer Mission

Du hast die Chance, unsere Marketingstrategie entscheidend mitzugestalten und unser Wachstum über verschiedene Kanäle voranzutreiben. Du skalierst unsere Marketingaktivitäten und schaffst Strukturen und Prozesse für eine nachhaltige Pipeline zur Leadgenerierung.







Was du von uns bekommst



Einen unbefristeten Vertrag mit einem attraktiven Vergütungspaket, 30 Tage Urlaub, flexible Arbeitszeiten und 1x/ Woche Woche Home Office

Ein motiviertes und tolles Team, in dem du ein hohes Maß an Freiheit bei der Gestaltung und Umsetzung eigener Ideen hast

Ein Büro im Herzen Berlins mit regelmäßigen Teamveranstaltungen

Exklusive Einblicke in die Welt eines High Growth Startups





Dein Aufgabenbereich

Aufbau eines Marketingfunnels zur Leadgenerierung

Zusammenarbeit mit dem Sales Team zur Gestaltung, Einführung und Optimierung von Kampagnen zur Lead-Generierung (einschließlich digitaler, sozialer, E-Mail- und Veranstaltungskampagnen)

Leadqualifizerung in unserem CRM System Hubspot

Erstellung von Reportings, um die Leistung deiner Kampagnen zu überwachen

Wachstumsbereiche identifizieren, testen und optimieren, um unsere Marketingstrategie zu verbessern und die Conversionsrates zu erhöhen

Kampagnen-Kostenmanagement & Prognose





Du bist der richtige Kandidat, wenn...

du fundierte Erfahrungen in der Lead-Generierung mitbringst und effiziente und umsatzstarke Marketing-Funnel bauen kannst. Du bist data-driven undmagst Herausforderungen, bringst Leidenschaft, Neugierde und Motivation mit, um das Leben von Millionen von Patienten durch eine bessere Gesundheitsversorgung zu verbessern.





Dein Profil



2-4 Jahre Erfahrung in der Lead-Generierung

Ausgeprägte schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch

Fundierte Erfahrungen im Kampagnenmanagement und in der Zusammenarbeit mit Sales Teams

Ausgeprägte Projektmanagement-Fähigkeiten

Erfahrung mit Marketing-Automatisierungs-Tools

Datengetriebener Denker, der Insights und Analysen nutzt, um Strategien zu lenken und Entscheidungen zu treffen

Hands on-Mentaliät und Leidenschaft für die Arbeit in einem Start-up-

Hocheffizienter Teamplayer, der auch in der Lage ist, in einem schnelllebigen Umfeld selbständig zu arbeiten

Interesse am Sektor der Gesundheitstechnologie



Bonus für:

Frühere Erfahrungen im Bereich der Gesundheitstechnologie und / oder der pharmazeutischen Industrie

Erfahrung mit CMS z.B. Wordpress





Klingt spannend, oder?

Wenn du dich von unserer Vision angesprochen fühlst und in einer inspirierenden Umgebungen mit immer neuen Herausforderungen arbeiten möchtest, freuen wir uns über deine Bewerbung und darauf dich bald persönlich kennenzulernen!







ÜBER UNS

