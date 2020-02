(Junior) Sales Manager (m/w/d) bei HRTBT Medical Solutions GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Februar 2020

Über uns

heartbeat ist der führende Software-Anbieter in Deutschland für digitale Patientenbefragungen und Anamnese sowie Datenauswertung. Durch heartbeat können Ärzte und Patienten langfristig Ergebnisse von Behandlungen verfolgen, um sowohl die Behandlungs- als auch die Lebensqualität zu steigern. Als Digital Health Startup mit Sitz in Berlin und Köln arbeiten wir in hoch motivierten Teams jeden Tag daran, unsere Vision von einem besserem Gesundheitssystem Wirklichkeit werden zu lassen!







Wir bieten dir

Einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit attraktivem Vergütungsmodell inkl. Bonuszahlungen, du profitierst von jedem Verkauf innerhalb des Sales Teams

30 Tage Urlaub, flexible Arbeitszeiten und 1x/ Woche Home Office

Arbeitsausstattung nach Wunsch inklusive Laptop, Tablet und Handy

Ein super motiviertes, interdisziplinäres Team und regelmäßige Teamevents

Eine spannende Position in einem stark wachsenden Digital-Health Startup

Einblicke in alle Aspekte eines High-Growth Startups





Als (Junior) Sales Manager (m/w/d) trägst du dazu bei, dass in Zukunft Patient Reported Outcomes in jeder Klinik erfasst werden. In Deiner Rolle bist Du dafür zuständig vorhandene Leads durch unsere gesamte Sales-Pipeline bis zum Abschluss zu führen. Du arbeitest dabei in einem wachsenden Sales Team.





Zu deinen Aufgaben gehören



Entwicklung und Durchführung von Strategien zur Leadgenerierung in Zusammenarbeit mit dem Sales und Marketing Team

Übernahme von Sales Qualified Leads und Begleitung vom ersten Kaufinteresse bis zur Vertragsunterschrift

Präsentationen vor potentiellen Kunden (vor Ort sowie Online, Reisetätigkeit im DACH-Bereich ca. 10 %)

Angebotserstellung und Verhandlung

Kommunikation mit allen Personen des Buying-Center (keine Kaltakquise)

Übergabe des Kunden nach Vertragsabschluss an unser Customer Success Team







Dein Profil



Du hast Verkaufstalent und hast "Drive"

Du bist serviceorientiert, kommunikativ, kannst überzeugen und dich schnell auf deine Gesprächspartner einstellen

Du sprichst Deutsch auf Muttersprachler-Niveau und kannst dich moderat auf Englisch verständigen

Du verfügst über erste praktische Erfahrung im Bereich Enterprise Sales

Erfahrung im Umgang mit CRM-Tools (SalesForce/HubSpot etc.) sind ein Plus

Hohe Technikaffinität

Gutes Verständnis des deutschen Gesundheitswesens ist von Vorteil







Klingt nach einer spannenden Aufgabe, oder?

Wenn du dich von unserer Vision angesprochen fühlst und in einer inspirierenden Umgebungen mit immer neuen Herausforderungen arbeiten möchtest, freuen wir uns über deine Bewerbung und darauf dich bald persönlich kennenzulernen!