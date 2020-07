Digital Revenue Officer (m/w/d) - HUK24 bei HUK-COBURG Versicherungsgruppe

Frühestmöglicher Eintrittstermin September 2020

Online die beste Kunden­erfahrung zu erschaffen ist für Sie mehr Vision als Trend? In der HUK24 finden Sie nicht nur ein hoch moti­viertes Team gleich­gesinnter Web-Strategen, sondern täglich neue Heraus­forderungen, um über sich hinaus zu wachsen. Wie sieht die optimale Customer Journey der Zukunft aus? Welche KPIs bilden die perfekte Grund­lage für eine erfolg­reiche Online-Performance? Als größte Online­ver­sicherung Deutschlands be­schäftigen wir uns mit den Fragen von morgen. In kleinen Teams – aber mit großer Ver­ant­wortung. Agil wie ein Startup – mit den Vor­zügen eines Konzerns. Bei der HUK-COBURG – in unserer ober­fränkischen Zentrale.

Die HUK24 ist als Online-Tochter der HUK-COBURG digi­taler Vor­reiter und mit über 2,1 Mio. Kunden zu­gleich der größte Online­ver­sicherer Deutschlands.





Darauf können Sie sich freuen

Entwicklung und Verantwortung der Online-Vertriebs- und Marketingstrategie sowie Erstellung der vertrieblichen Absatzplanung

Integrierte Planung, Umsetzung und Controlling aller aus der Strategie abgeleiteten Vertriebs- und Marketingmaßnahmen

Entwicklung und Pflege der Steuerungslogiken und Instrumente, zur Geschäftssteuerung des Online-Vertriebs

Auswertung und Analyse der vertrieblichen Kennzahlen

Steuerung vertrieblicher Aktivitäten, um die Zielerreichung durch entsprechende Maßnahmen sicherzustellen

Budgetallokation / Attribution und Budgetplanung / Vertriebskanalsteuerung in direkter Berichtslinie an den Vertriebsvorstand

Antizipieren von digitalen und vertrieblichen Trends und Innovationen, um die Wettbewerbs­fähigkeit der HUK24 zu stärken





Das bringen Sie mit

Erfolgreich abgeschlossenes Studium, idealerweise mit Marketing- oder Vertriebsschwerpunkt

Mehrjährige Erfahrung im E-Commerce sowie hohes Verständnis für Online-Vertriebsprozesse

Fundierte Berufserfahrung in der Planung, Umsetzung und Controlling von Vertriebs- und Marketingmaßnahmen

Freude an digitaler Innovation und Begeisterung für Online Geschäftsmodelle

Spaß, am (Marken-)Erfolg der größten deutschen Online-Versicherung HUK24 teilzuhaben

Hohes Eigenmanagement, Unternehmertum und Innovationsbereitschaft

Agiles Mindset und eine eigenverantwortliche und unternehmerische Arbeitsweise





Das bieten wir Ihnen

Flexibles Arbeiten: Kern- oder Mindest­arbeitszeit? Nicht bei uns! Arbeits­zeit­rahmen und unter bestimmten Voraus­setzungen Home Office oder Telearbeit, das sind unsere Vorstellungen von flexiblem Arbeiten.

Kern- oder Mindest­arbeitszeit? Nicht bei uns! Arbeits­zeit­rahmen und unter bestimmten Voraus­setzungen Home Office oder Telearbeit, das sind unsere Vorstellungen von flexiblem Arbeiten. Familienfreundliches Arbeiten: Seit 2007 ausgezeichnet durch das audit berufundfamilie: unsere Vorstellung von der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Unterstützung bei Kinder- und Ferien­betreuung sowie Angehörigenpflege.

Seit 2007 ausgezeichnet durch das audit berufundfamilie: unsere Vorstellung von der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Unterstützung bei Kinder- und Ferien­betreuung sowie Angehörigenpflege. Ergebnisorientierte Vergütung: Leistung soll sich lohnen: zwölf Monatsgehälter, zwei tarifliche Sonderzahlungen und die Chance auf eine leistungs- und ergebnis­orientierte Vergütung von mehr als einem zusätzlichen Monatsgehalt.

Leistung soll sich lohnen: zwölf Monatsgehälter, zwei tarifliche Sonderzahlungen und die Chance auf eine leistungs- und ergebnis­orientierte Vergütung von mehr als einem zusätzlichen Monatsgehalt. Lebenslanges Lernen: Bleiben Sie auf dem Laufenden. Wir fördern den Erwerb betriebs- und berufsspezifischer Qualifikationen genauso wie individuell gewünschte Fähigkeiten. Zum Beispiel Sprachkurse, Fahrsicherheitstrainings und vieles mehr.

Bleiben Sie auf dem Laufenden. Wir fördern den Erwerb betriebs- und berufsspezifischer Qualifikationen genauso wie individuell gewünschte Fähigkeiten. Zum Beispiel Sprachkurse, Fahrsicherheitstrainings und vieles mehr. Gesundes Arbeiten: Halten Sie sich fit und gesund. Wir unterstützen Sie durch Sportangebote, Seminare und die leckeren Gerichte in unseren Betriebsrestaurants dabei, eine gesunde Lebens­weise in Ihren Alltag zu integrieren.





Bei Rückfragen steht Ihnen gerne Herr Daniel Zapf unter der Telefonnummer 09561 96-13149 zur Verfügung.